"మూడు నియమాలతో గుండె జబ్బులకు చెక్ పెట్టొచ్చు" - ప్రముఖ వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే! - CARDIOLOGY HEALTH TIPS
Published : January 30, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : January 30, 2026 at 9:32 AM IST
Cardiology Health Tips : 'గతంలో 32ఏళ్ల వారికి యాంజియోగ్రామ్ టెస్ట్ చేయడం ఒక వింత కానీ, ఇపుడు అది సర్వ సాధారణమైపోయింది' అని చెప్పారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టు జగదీశ్ మాదిరెడ్డి. "ఈటీవీ భారత్ 30రోజుల హెల్త్ చాలెంజ్" ఫిట్ హోగా భారత్ నేపథ్యంలో ఆయన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికైనా గుండె జబ్బులు ఉన్నట్లయితే వారసత్వంగా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందా? గుండె జబ్బులను ముందస్తుగా ఎలా గుర్తించవచ్చు? లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? అనే సందేహాలను నివృత్తి చేయడంతో పాటు పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. కార్డియాక్ అరెస్టు, హార్ట్ ఎటాక్ మధ్య తేడా ఏంటి?, ఏ వర్గాల ప్రజల్లో గుండె జబ్బుల సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? సర్జరీ చేయించుకున్న వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సూచించారు. "మెడిసిన్, మానిటరింగ్, మైండ్ సెట్తో గుండె జబ్బులకు చెక్" పెట్టొచ్చని చెప్పారు, అవేంటో స్వయంగా ఆయన మాటల్లోనే చూసేయండి.
ETV Bharat - Freedom Healthy Cooking Oil నిర్వహిస్తున్న 30 రోజుల Fit Hoga Bharat ఛాలెంజ్లో పాల్గొనండి. మరిన్ని వివరాలు, ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు, జీవనశైలి చిట్కాల కోసం ETV భారత్ క్లిక్ చేయండి.
