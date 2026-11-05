ETV Bharat / Videos

సింగవరం వద్ద ఎర్రకాలువకు గండి - నీటమునిగిన పంటలు, గ్రామాల్లో హైఅలర్ట్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సింగవరం వద్ద ఎర్రకాలువకు గండి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

కుండపోత వానల ధాటికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా సింగవరం వద్ద ఎర్రకాలువకు గండి పడింది. దీంతో కాలువ నీరు ఒక్కసారిగా పొలాల్లోకి దూసుకురావడంతో వందలాది ఎకరాల్లో వరి పంటలు నీటమునిగాయి. ఇప్పటికే అకాల వర్షాలకు వరి చేలు కొంతమేర మునగగా, తాజా వరదతో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. నీటిలో నానుతున్న పంటను రక్షించుకునేందుకు రైతులు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నారు. చిన్న పడవల మాదిరిగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ లేదా ఇనుప తొట్టిలను ఏర్పాటు చేసుకుని, వాటి సాయంతో నీరు నిలిచిన పొలాల్లోకి వెళుతున్నారు. కోసిన వరి పనలను ఆ తొట్టిల్లో నింపుకుని ఎంతో కష్టపడి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చుకుంటున్నారు.  

ఎర్రకాలువ ఉగ్రరూపం దాల్చి పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో పరివాహక ప్రాంతాలు, పలు గ్రామాలకు ముంపు ముప్పు పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా సింగవరం, తీరుగూడెం, తాళ్లపాలెం గ్రామాలకు వరద భయం పట్టుకుంది. అలాగే నిడదవోలు పట్టణంలోని పలు శివారు కాలనీలు సైతం ఏ క్షణమైనా నీట మునిగే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. గ్రామంలోని దేవాలయాల వద్ద ఉన్న మైకుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను అలర్ట్ చేస్తున్నారు. 

కుండపోత వానల ధాటికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా సింగవరం వద్ద ఎర్రకాలువకు గండి పడింది. దీంతో కాలువ నీరు ఒక్కసారిగా పొలాల్లోకి దూసుకురావడంతో వందలాది ఎకరాల్లో వరి పంటలు నీటమునిగాయి. ఇప్పటికే అకాల వర్షాలకు వరి చేలు కొంతమేర మునగగా, తాజా వరదతో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. నీటిలో నానుతున్న పంటను రక్షించుకునేందుకు రైతులు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నారు. చిన్న పడవల మాదిరిగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ లేదా ఇనుప తొట్టిలను ఏర్పాటు చేసుకుని, వాటి సాయంతో నీరు నిలిచిన పొలాల్లోకి వెళుతున్నారు. కోసిన వరి పనలను ఆ తొట్టిల్లో నింపుకుని ఎంతో కష్టపడి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చుకుంటున్నారు.  

ఎర్రకాలువ ఉగ్రరూపం దాల్చి పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో పరివాహక ప్రాంతాలు, పలు గ్రామాలకు ముంపు ముప్పు పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా సింగవరం, తీరుగూడెం, తాళ్లపాలెం గ్రామాలకు వరద భయం పట్టుకుంది. అలాగే నిడదవోలు పట్టణంలోని పలు శివారు కాలనీలు సైతం ఏ క్షణమైనా నీట మునిగే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. గ్రామంలోని దేవాలయాల వద్ద ఉన్న మైకుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను అలర్ట్ చేస్తున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ERRAKALUVA BREACH SINGAVARAM
EAST GODAVARI HEAVY RAINS
SINGAVARAM FLOOD ALERT
ERRAKALUVA FLOODS

ఇలాంటి కథనాలు

CHANDRAGIRI ELECTION INCIDENT

చంద్రగిరి పరిషత్ పోరులో ఆసక్తికర ఘటన - చెవిరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే సతీమణి సుధారెడ్డి షాక్

November 5, 2026 at 12:49 PM IST
Director Boyapati Srinu Casted His Vote at Pedakakani

పరిషత్‌ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను

November 5, 2026 at 12:44 PM IST
ఆకలితో పోలింగ్ సిబ్బంది అవస్థలు - ప్లేట్లు లేక గ్లాసుల్లో అన్నం

ఆకలితో పోలింగ్ సిబ్బంది అవస్థలు - ప్లేట్లు లేక గ్లాసుల్లోనే అన్నం

November 4, 2026 at 7:53 PM IST
ఏపీ పర్యాటక విశేషాలు లండన్ వేదికపై - కేంద్ర మంత్రి గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ సందర్శన

ఏపీ పర్యాటక విశేషాలు లండన్ వేదికపై - కేంద్ర మంత్రి గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ సందర్శన

November 4, 2026 at 5:18 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.