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EPF వేతన పరిమితి రూ.25 వేలకు పెంపు - ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి?

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రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు EPF వేతన పరిమితి పెంపు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 2:32 PM IST

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EPF Wage Ceiling Hike : వేతన ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఈపీఎఫ్ గరిష్ఠ వేతన పరిమితిని పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకూ ఉన్న రూ.15 వేలు పరిమితిని రూ.25 వేలకు పెంచింది. దీనివల్ల ఉద్యోగ భవిష్య నిధి మొత్తం పెరిగి ఉద్యోగులకు లాభం చేకూరుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ మొత్తం కూడా పెరిగే అవకాశముంది. దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఉన్న ఈ డిమాండ్‌ను ఇప్పుడు నెరవేర్చింది కేంద్రం. మరి ఈ నిర్ణయం వల్ల వేతన ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి? శాలరీ స్ట్రక్చర్‌లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయి? ఎంత మొత్తం పీఎఫ్‌లో జమ కానుంది? ఈ వివరాలపై పీఎఫ్ విశ్రాంత రీజినల్ కమిషనర్ జె. శ్రీనివాస్‌తో ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది. 

ఈ గరిష్ఠ వేతన పరిమితి పెంపు అనేది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది? కనీస పింఛన్‌ పెంపు సంగతేంటి? ఈ అంశాలపైనా ఆయన మాట్లాడారు. కొత్త నిర్ణయంతో వేతనంలో ఎంత మేర ఈపీఎఫ్‌లోకి జమ అవుతుందనేదీ వివరించారు. ఇక పీఎఫ్ విత్‌డ్రా విషయంలో వచ్చిన మార్పులనూ వెల్లడించారు. మొత్తంగా ఈ గరిష్ఠ వేతన పెంపు ఉద్యోగులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 

EPF Wage Ceiling Hike : వేతన ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఈపీఎఫ్ గరిష్ఠ వేతన పరిమితిని పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకూ ఉన్న రూ.15 వేలు పరిమితిని రూ.25 వేలకు పెంచింది. దీనివల్ల ఉద్యోగ భవిష్య నిధి మొత్తం పెరిగి ఉద్యోగులకు లాభం చేకూరుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ మొత్తం కూడా పెరిగే అవకాశముంది. దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఉన్న ఈ డిమాండ్‌ను ఇప్పుడు నెరవేర్చింది కేంద్రం. మరి ఈ నిర్ణయం వల్ల వేతన ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి? శాలరీ స్ట్రక్చర్‌లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయి? ఎంత మొత్తం పీఎఫ్‌లో జమ కానుంది? ఈ వివరాలపై పీఎఫ్ విశ్రాంత రీజినల్ కమిషనర్ జె. శ్రీనివాస్‌తో ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది. 

ఈ గరిష్ఠ వేతన పరిమితి పెంపు అనేది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది? కనీస పింఛన్‌ పెంపు సంగతేంటి? ఈ అంశాలపైనా ఆయన మాట్లాడారు. కొత్త నిర్ణయంతో వేతనంలో ఎంత మేర ఈపీఎఫ్‌లోకి జమ అవుతుందనేదీ వివరించారు. ఇక పీఎఫ్ విత్‌డ్రా విషయంలో వచ్చిన మార్పులనూ వెల్లడించారు. మొత్తంగా ఈ గరిష్ఠ వేతన పెంపు ఉద్యోగులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 

Last Updated : September 17, 2026 at 2:32 PM IST

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TAGGED:

EPFO WAGE LIMIT HIKE
EPF CONTRIBUTION INCREASE
EPFO SOCIAL SECURITY COVER HIKE
EPF WAGE CEILING HIKED
EPF WAGE CEILING HIKE

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