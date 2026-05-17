LIVE : తెలంగాణ ఎప్సెట్ ఫలితాలు విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం - EAPCET RESULTS RELEASE LIVE
Published : May 17, 2026 at 11:11 AM IST
EAPCET Results Release Live : తెలంగాణలో ఎప్సెట్ ఫలితాలు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదలయ్యాయి. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా, అగ్రికల్చర్ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీ చేసేందుకు ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. వీటని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి తరఫున జేఎన్టీయూ ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ఫలితాలు నేడు విడుదలయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి. బాలకిష్టారెడ్డి, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన, జేఎన్టీయూ-హెచ్ వీసీ టి. కిషన్కుమార్రెడ్డి విడుదల చేశారని కన్వీనర్ ఆచార్య కె.వియకుమార్రెడ్డి ఓ ప్రకటనలో తెలియజేశారు. పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలు విడుదల చేయటం గమనార్హం. ఈసారి పరీక్ష ముగియగానే ప్రాథమిక కీ ఆధారంగా కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై మార్కులు ప్రత్యక్షమయ్యేలా నూతన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అధికారిక వెబ్సైట్ www.eapcet.tgche.ac.in , www.eenadu.net , www.eenadupratibha.net వెబ్సైట్ల ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.
