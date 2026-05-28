షుగర్ వ్యాధిని గుర్తించేలా యాప్ - ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ సూపర్ ఇన్నోవేషన్ - APP TO DETECT DIABETES
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 5:00 PM IST
Engineering Students from Eluru Develop App to Detect and Manage Diabetes Early: నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ భయపెడుతున్న సమస్య మధుమేహం. క్షణం తీరిక లేని జీవితం, మారిపోతున్న ఆహారపు అలవాట్లు ఈ వ్యాధిని మరింత పెంచుతున్నాయి. ఈ సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపారు ఏలూరు రామచంద్ర ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. షుగర్ వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించడమే కాక రోగులకు సరైన సమయంలో చికిత్స అందేలా ప్రాజెక్ట్ను డిజైన్ చేశారు. ఈ కిట్ వినియోగం కూడా చాలా తేలికగా ఉంటుందని విద్యార్థులు తెలుపుతున్నారు. ఈ పరికరం ద్వారా షుగర్ ఉన్నవారికి మంచి ఉపశమనం దొరుకుతుందని వీళ్లు చెప్తున్నారు. మందులు వేసుకునే సమయం నుంచి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల వరకు అన్నీ గైడ్ చేసే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా వీరికి ఎలా వచ్చింది? ఈ యాప్ ఎలా పని చేస్తుందనేది వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
