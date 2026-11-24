విశాఖపట్నంలో ఈఎన్ఈ-2 చిత్ర బృందం సందడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:25 PM IST
Success Meet In ENE-2 Movie: నవంబర్ 19న విడుదలైన ఈఎన్ఈ-2 సినిమా మంచి కలెక్షన్తో దుసూకుపోతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం విశాఖపట్నంలో సందడి చేసింది. ఆ సినిమాకి తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించగా, హీరో విశ్వక్ సేన్, హీరోయిన్గా శివాత్మిక రాజశేఖర్ కలిసి జంటగా నటించారు. అనంతరం సినిమా బృందం మీడియాతో మట్లాడారు. ఈ నగరానికి ఏమైంది అభిమానులు ఈఎన్ఈ-2 సినిమాని భుజాన వేసుకొని పెద్ద హిట్ చేశారని విశ్వక్ సేన్ కొనియాడారు. ఈ సినిమా కుటుంబంతో కలిసి చూడాల్సిన సినిమా అని, ఇంకా చూడనివారు వెళ్లి సినిమాని చూడాలని కోరారు. ఈ సినిమా ఇంకా చాలా రోజులు థియేటర్స్లో అడుతుందని అశిస్తునన్నారు. త్వరలోనే ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గ మరో సినిమా రాబోతుందని అభిమానులకు జోష్ నింపారు. ఈఎన్ఈ -2 చిత్రాన్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు శివాత్మిక రాజశేఖర్ కృతజ్ఞతలు తెలియాజేశారు. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో కలెక్షన్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుందని, ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుందని, అందరూ ఈ సినిమాని థియేటర్కి వెళ్లి చూడాలని సహనటులు కోరారు.
Success Meet In ENE-2 Movie: నవంబర్ 19న విడుదలైన ఈఎన్ఈ-2 సినిమా మంచి కలెక్షన్తో దుసూకుపోతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం విశాఖపట్నంలో సందడి చేసింది. ఆ సినిమాకి తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించగా, హీరో విశ్వక్ సేన్, హీరోయిన్గా శివాత్మిక రాజశేఖర్ కలిసి జంటగా నటించారు. అనంతరం సినిమా బృందం మీడియాతో మట్లాడారు. ఈ నగరానికి ఏమైంది అభిమానులు ఈఎన్ఈ-2 సినిమాని భుజాన వేసుకొని పెద్ద హిట్ చేశారని విశ్వక్ సేన్ కొనియాడారు. ఈ సినిమా కుటుంబంతో కలిసి చూడాల్సిన సినిమా అని, ఇంకా చూడనివారు వెళ్లి సినిమాని చూడాలని కోరారు. ఈ సినిమా ఇంకా చాలా రోజులు థియేటర్స్లో అడుతుందని అశిస్తునన్నారు. త్వరలోనే ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గ మరో సినిమా రాబోతుందని అభిమానులకు జోష్ నింపారు. ఈఎన్ఈ -2 చిత్రాన్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు శివాత్మిక రాజశేఖర్ కృతజ్ఞతలు తెలియాజేశారు. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో కలెక్షన్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుందని, ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుందని, అందరూ ఈ సినిమాని థియేటర్కి వెళ్లి చూడాలని సహనటులు కోరారు.