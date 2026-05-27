ETV Bharat / Videos

'దిక్కుతోచని స్థితిలో టీడీపీ సాయం బతుకుపై ఆశనిచ్చింది' - మహానాడులో సామాన్య కార్యకర్తల భావోద్వేగం - TDP MAHANADU 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'దిక్కుతోచని స్థితిలో టీడీపీ సాయం బతుకుపై ఆశనిచ్చింది' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP Mahanadu 2026: మహానాడు వేదికపై సామాన్యులకు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించారు. మహిళ కార్యకర్తలు కొంకు విశ్రాంతమ్మ, కన్నెటి పద్మజ, సూదిమళ్ల సునీత తదితరులు తమ బాధలు చెప్పుకుంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సంతోషంగా సాగిపోతున్న కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా విషాదం అలుముకుంటే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. ఒకవైపు భర్త అనారోగ్యం, మరోవైపు కన్నకొడుకు రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూయడం వంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోతే, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చే చేయి, నేనున్నాను అనే నమ్మకం ఎంతో ముఖ్యమో వారు వివరించారు. కార్యకర్తలను సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించి, పార్టీ తరపున అందించిన బీమా సాయం ఆ కుటుంబానికి కేవలం ఆర్థిక అండ మాత్రమే కాకుండా బతుకుపై ఒక ఆశను చిగురింపజేసిందని వెల్లడించారు. ఆ మహిళలు వేదికపై మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనక సీట్లలో కూర్చున్న నాయకులు, తోటి కార్యకర్తల కళ్లలో కనిపించిన ఆర్ద్రత కేవలం రాజకీయ వేదికను కాకుండా, ఒక ఆత్మీయ కుటుంబ సమ్మేళనాన్ని గుర్తు చేసింది. 

TDP Mahanadu 2026: మహానాడు వేదికపై సామాన్యులకు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించారు. మహిళ కార్యకర్తలు కొంకు విశ్రాంతమ్మ, కన్నెటి పద్మజ, సూదిమళ్ల సునీత తదితరులు తమ బాధలు చెప్పుకుంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సంతోషంగా సాగిపోతున్న కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా విషాదం అలుముకుంటే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. ఒకవైపు భర్త అనారోగ్యం, మరోవైపు కన్నకొడుకు రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూయడం వంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోతే, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చే చేయి, నేనున్నాను అనే నమ్మకం ఎంతో ముఖ్యమో వారు వివరించారు. కార్యకర్తలను సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించి, పార్టీ తరపున అందించిన బీమా సాయం ఆ కుటుంబానికి కేవలం ఆర్థిక అండ మాత్రమే కాకుండా బతుకుపై ఒక ఆశను చిగురింపజేసిందని వెల్లడించారు. ఆ మహిళలు వేదికపై మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనక సీట్లలో కూర్చున్న నాయకులు, తోటి కార్యకర్తల కళ్లలో కనిపించిన ఆర్ద్రత కేవలం రాజకీయ వేదికను కాకుండా, ఒక ఆత్మీయ కుటుంబ సమ్మేళనాన్ని గుర్తు చేసింది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

EMOTIONAL SPEECH IN MAHANADU
THE STRUGGLES OF WOMEN LEADERS
TDP HELP TO WOMEN ACTIVISTS
THE TDP STANDS BY ITS ACTIVISTS
TDP MAHANADU 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

TDP Mahanadu Food Menu 2026

వెజ్​ బిర్యానీ, గుమ్మడి హల్వా - 'మహానాడులో' నోరూరించే 25 రకాల వంటకాలు

May 27, 2026 at 6:27 PM IST
Visual Effects Artist Murali Krishna Chintapalli Success Story

విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌లో దిట్ట - 'అవతార్‌ ఫైర్‌ అండ్‌ యాష్‌, బాహుబలి సినిమాల్లో మనోడి సత్తా

May 26, 2026 at 2:10 PM IST
Minister Mandipalli Ramprasad Reddy

రాష్ట్రాభివృద్ధిని చూసి జగన్‌ ఓర్వలేకపోతున్నారు: మంత్రి మండిపల్లి

May 25, 2026 at 7:10 PM IST
100 Years Old Women IN eluru

సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న మహిళ - ఇప్పటికీ తన సొంత కష్టంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వీరమ్మ

May 25, 2026 at 4:47 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.