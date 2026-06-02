'పామ్ ఆయిల్ తోటల్లో ఏనుగుల సంచారం - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న అధికారులు' - ELEPHANTS HERD ROAMING
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 2:00 PM IST
Elephants Herd Roaming in Makkuva Mandal of Parvathipuram Manyam District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మక్కువ మండలంలో ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తోంది. మార్కొండ పుట్టి పంచాయతీ సమీపంలోని పామ్ ఆయిల్ తోటల్లో ఏనుగులు తిరుగుతున్నట్లు ఫారెస్ట్ అధికారులు తెలిపారు. పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు భయాందోళన చెందకుండా సిబ్బంది అవగాహన కల్పించారు. ఏనుగులు సంచరిస్తున్న సమీప గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు సమీపంలో ఒంటరి ఏనుగు పలు గ్రామాల్లో బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. గ్రామాల్లో ప్రజలను హడలెత్తిస్తోంది. దీనికితోడు మరో మదపుటేనుగు తోడవడంతో ఒక్కోసారి రెండింటి దాడులకు పంటలు ధ్వంసమవుతున్నాయి. వీటిని అటవీశాఖ అధికారులు అదుపు చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రాణ నష్టం సంభవించింది కేవలం ఈ ఒంటరి ఏనుగుల వల్ల మాత్రమే. వారం రోజుల నుంచి ఒంటరి ఏనుగు ముసలిమడుగు, కృష్ణాపురం, మర్రిమాకులపల్లె గ్రామాల్లో పొలాల వద్ద నిర్మించుకున్న ఇళ్లను ధ్వంసం చేస్తోంది. రేకుల షెడ్లు కనిపిస్తే చాలు వాటిని పీకి పక్కకు పడేస్తోంది.
