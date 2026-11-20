కేరళం టూ విజయవాడ - అయ్యప్ప పడిపూజకు గజరాజు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:57 PM IST
Elephant From Keralam to Vijayawada For Ayyappa Padi Pooja: ఈ నెల 21, 22 తేదీల్లో విజయవాడ సింగ్నగర్లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో అయ్యప్ప మహాసంకల్పం పడిపూజ నిర్వహించనున్నారు. దీని కోసం నిర్వాహకులు కేరళం నుంచి మహారాణి ఏనుగును విజయవాడకు తీసుకువచ్చారు. శబరిమల తరహాలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయాన్ని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో అతి పెద్ద సెట్ రూపంలో వేసి శబరిమలలో స్వామివారికి నిర్వహించే కార్యక్రమాల మాదిరిగా నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
రెండు రోజుల పాటు జరిగే మహా పడిపూజ కార్యక్రమానికి భక్తులు, అయ్యప్ప మాల దీక్షదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొననున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సైతం అయ్యప్ప మాలాదారులు ఘనంగా పడిపూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. దేవాలయాల్లో అయ్యప్ప నామస్మరణతో మారుమోగుతుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో కార్తిక మాసంలో అయ్యప్ప పడిపూజ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
Elephant From Keralam to Vijayawada For Ayyappa Padi Pooja: ఈ నెల 21, 22 తేదీల్లో విజయవాడ సింగ్నగర్లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో అయ్యప్ప మహాసంకల్పం పడిపూజ నిర్వహించనున్నారు. దీని కోసం నిర్వాహకులు కేరళం నుంచి మహారాణి ఏనుగును విజయవాడకు తీసుకువచ్చారు. శబరిమల తరహాలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయాన్ని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో అతి పెద్ద సెట్ రూపంలో వేసి శబరిమలలో స్వామివారికి నిర్వహించే కార్యక్రమాల మాదిరిగా నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
రెండు రోజుల పాటు జరిగే మహా పడిపూజ కార్యక్రమానికి భక్తులు, అయ్యప్ప మాల దీక్షదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొననున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సైతం అయ్యప్ప మాలాదారులు ఘనంగా పడిపూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. దేవాలయాల్లో అయ్యప్ప నామస్మరణతో మారుమోగుతుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో కార్తిక మాసంలో అయ్యప్ప పడిపూజ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు.