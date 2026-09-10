వెంగంవారిపల్లి వద్ద ఏనుగుల బీభత్సం - పంట నష్టం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 3:10 PM IST
Elephant Damaged Crop In Chittoor District : ఈ ఏడాది అసలే ఎల్నినో ప్రభావంతో పంటలు అంతంత మాత్రంగానే పండుతున్నాయి. మరోవైపు ఉన్న కొద్దిపాటి నీళ్లతో వరితో పాటు వేసిన ఇతర పంటలు సైతం ఏనుగుల దాడిలో ధ్వంసమవుతున్నాయి. పెరిగిన పంటను ఏనుగుల గుంపు రైతుల కళ్ల ముందే నాశనం చేయడంతో వారి కఠోర శ్రమ వృథా అయ్యింది. బుధవారం రాత్రి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు నియోజకవర్గంలోని వెంగంవారిపల్లి సమీపంలో ఈ ఏనుగుల గుంపు బీభత్సం సృష్టించింది. ఏనుగులు వరి పంట పొలాల్లోకి చొరబడి పంటను నాశనం చేయడమే కాకుండా, చిక్కుడు, పశుగ్రాస పంటలను కూడా తొక్కి ధ్వంసం చేశాయి. సుమారు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల మేర పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏనుగుల ముప్పు నుంచి పంటలను రక్షించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే జరిగిన నష్టానికి పరిహారం అందించేలా అధికారులు స్పందించాలని వారు కోరుతున్నారు.
Elephant Damaged Crop In Chittoor District : ఈ ఏడాది అసలే ఎల్నినో ప్రభావంతో పంటలు అంతంత మాత్రంగానే పండుతున్నాయి. మరోవైపు ఉన్న కొద్దిపాటి నీళ్లతో వరితో పాటు వేసిన ఇతర పంటలు సైతం ఏనుగుల దాడిలో ధ్వంసమవుతున్నాయి. పెరిగిన పంటను ఏనుగుల గుంపు రైతుల కళ్ల ముందే నాశనం చేయడంతో వారి కఠోర శ్రమ వృథా అయ్యింది. బుధవారం రాత్రి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు నియోజకవర్గంలోని వెంగంవారిపల్లి సమీపంలో ఈ ఏనుగుల గుంపు బీభత్సం సృష్టించింది. ఏనుగులు వరి పంట పొలాల్లోకి చొరబడి పంటను నాశనం చేయడమే కాకుండా, చిక్కుడు, పశుగ్రాస పంటలను కూడా తొక్కి ధ్వంసం చేశాయి. సుమారు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల మేర పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏనుగుల ముప్పు నుంచి పంటలను రక్షించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే జరిగిన నష్టానికి పరిహారం అందించేలా అధికారులు స్పందించాలని వారు కోరుతున్నారు.