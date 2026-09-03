స్తంభం ఎక్కిన విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ జితేశ్ పటేల్
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Published : September 3, 2026 at 6:50 PM IST
Telangana Electricity CMD Jitesh Pole Climbing : తెలంగాణలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు విద్యుత్ శాఖ చర్యలు చేపడుతోందని ఆ శాఖ సీఎండీ జితేశ్ పటేల్ తెలిపారు. ప్రజా బాట, బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలోని మల్కాపూర్ గ్రామంలో సీఎండీ జితేశ్ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కి క్షేత్రస్థాయిగా పరిశీలించారు. సీఎండీ అలా స్తంభం ఎక్కడంతో అక్కడున్న అధికారులు, సిబ్బంది ఆశ్చర్యపోయారు. రైతులకు నిరంతరాయంగా, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ ముందుకు సాగుతోందని తెలిపారు. అలూర్, ధర్మసాగర్, పూడూర్ ఫీడర్ల మధ్య సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర 33 కేవీ ఇంటర్లింక్ లైన్ ఏర్పాటు చేపట్టినట్లు వివరించారు. దీంతో అవసరం మేరకు సబ్స్టేషన్ల మధ్య విద్యుత్ సరఫరాను మార్చుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుందని జితేశ్ పటేల్ వెల్లడించారు. అదేవిధంగా చేగూర్ నుంచి షాబాద్ వరకు ఉన్న ఫీడర్ను 7 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి, షాబాద్ 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్కు ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ సరఫరా కల్పించనున్నారు. బొబ్బిలిగామ, అంతారం సహా మూడు సబ్స్టేషన్లకు ఈ ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.
Telangana Electricity CMD Jitesh Pole Climbing : తెలంగాణలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు విద్యుత్ శాఖ చర్యలు చేపడుతోందని ఆ శాఖ సీఎండీ జితేశ్ పటేల్ తెలిపారు. ప్రజా బాట, బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలోని మల్కాపూర్ గ్రామంలో సీఎండీ జితేశ్ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కి క్షేత్రస్థాయిగా పరిశీలించారు. సీఎండీ అలా స్తంభం ఎక్కడంతో అక్కడున్న అధికారులు, సిబ్బంది ఆశ్చర్యపోయారు. రైతులకు నిరంతరాయంగా, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ ముందుకు సాగుతోందని తెలిపారు. అలూర్, ధర్మసాగర్, పూడూర్ ఫీడర్ల మధ్య సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర 33 కేవీ ఇంటర్లింక్ లైన్ ఏర్పాటు చేపట్టినట్లు వివరించారు. దీంతో అవసరం మేరకు సబ్స్టేషన్ల మధ్య విద్యుత్ సరఫరాను మార్చుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుందని జితేశ్ పటేల్ వెల్లడించారు. అదేవిధంగా చేగూర్ నుంచి షాబాద్ వరకు ఉన్న ఫీడర్ను 7 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి, షాబాద్ 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్కు ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ సరఫరా కల్పించనున్నారు. బొబ్బిలిగామ, అంతారం సహా మూడు సబ్స్టేషన్లకు ఈ ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.