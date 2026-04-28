జంతువుల వేటకు విద్యుత్ తీగెలతో ఉచ్చు - షార్ట్ సర్క్యూట్తో కాలిపోయిన పంట - ELECTRICAL TRAPS KILLED ANIMALS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:42 PM IST
Electrical Traps Killed Animals : ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడు మండలం పరిధిలోని వీరులపాడు గ్రామ పరిసరాల్లో వేట కోసం అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగెల ఉచ్చులు ఒక పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీశాయి. జింకలు, మచ్చల జింకలు, అడవి పందులను వేటాడేందుకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పనిచేస్తున్న విద్యుత్ తీగలను ఉపయోగించి ఉచ్చులు అమర్చారని స్థానికులు తెలిపారు. ఫలితంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగి సుమారు ఐదు ఎకరాల సుబాబుల్ తోటను చుట్టుముట్టాయి.
మంటలు వ్యాపిస్తుండటాన్ని గమనించిన రైతులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. సంఘటనా స్థలంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న విద్యుత్ తీగలలో చిక్కుకుని ఉన్న ఒక జింక కళేబరాన్ని కనుగొన్నట్లు రైతులు తెలిపారు. తాము ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నామని పేర్కొంటూ వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మానవ ప్రాణాలకు వన్యప్రాణులకు తీవ్ర ముప్పు కలిగించే ఇటువంటి అక్రమ ఉచ్చులను ఏర్పాటు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక రైతులు ఇప్పుడు అధికారులను కోరుతున్నారు.
Electrical Traps Killed Animals : ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడు మండలం పరిధిలోని వీరులపాడు గ్రామ పరిసరాల్లో వేట కోసం అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగెల ఉచ్చులు ఒక పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీశాయి. జింకలు, మచ్చల జింకలు, అడవి పందులను వేటాడేందుకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పనిచేస్తున్న విద్యుత్ తీగలను ఉపయోగించి ఉచ్చులు అమర్చారని స్థానికులు తెలిపారు. ఫలితంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగి సుమారు ఐదు ఎకరాల సుబాబుల్ తోటను చుట్టుముట్టాయి.
మంటలు వ్యాపిస్తుండటాన్ని గమనించిన రైతులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. సంఘటనా స్థలంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న విద్యుత్ తీగలలో చిక్కుకుని ఉన్న ఒక జింక కళేబరాన్ని కనుగొన్నట్లు రైతులు తెలిపారు. తాము ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నామని పేర్కొంటూ వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మానవ ప్రాణాలకు వన్యప్రాణులకు తీవ్ర ముప్పు కలిగించే ఇటువంటి అక్రమ ఉచ్చులను ఏర్పాటు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక రైతులు ఇప్పుడు అధికారులను కోరుతున్నారు.