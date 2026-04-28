ETV Bharat / Videos

జంతువుల వేటకు విద్యుత్​ తీగెలతో ఉచ్చు - షార్ట్​ సర్క్యూట్​తో కాలిపోయిన పంట - ELECTRICAL TRAPS KILLED ANIMALS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
జంతువుల వేటకు ఏర్పాటు చేసిన ఉచ్చులతో షార్ట్ సర్క్యూట్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Electrical Traps Killed Animals : ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడు మండలం పరిధిలోని వీరులపాడు గ్రామ పరిసరాల్లో వేట కోసం అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగెల ఉచ్చులు ఒక పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీశాయి. జింకలు, మచ్చల జింకలు, అడవి పందులను వేటాడేందుకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పనిచేస్తున్న విద్యుత్ తీగలను ఉపయోగించి ఉచ్చులు అమర్చారని స్థానికులు తెలిపారు. ఫలితంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగి సుమారు ఐదు ఎకరాల సుబాబుల్ తోటను చుట్టుముట్టాయి. 

మంటలు వ్యాపిస్తుండటాన్ని గమనించిన రైతులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. సంఘటనా స్థలంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న విద్యుత్ తీగలలో చిక్కుకుని ఉన్న ఒక జింక కళేబరాన్ని కనుగొన్నట్లు రైతులు తెలిపారు. తాము ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నామని పేర్కొంటూ వారు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మానవ ప్రాణాలకు వన్యప్రాణులకు తీవ్ర ముప్పు కలిగించే ఇటువంటి అక్రమ ఉచ్చులను ఏర్పాటు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక రైతులు ఇప్పుడు అధికారులను కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

New Indra Electric AC Buses In To State

కాలుష్యానికి చెక్ - పట్టాలెక్కనున్న ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ నూతన ఇంద్ర ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

April 28, 2026 at 2:20 PM IST
Indias Power Challenge Can We Handle AI Energy Demand? Interview with Dr. Nayeem

ఏఐ వినియోగంతో విద్యుత్‌కి భారీగా డిమాండ్‌ - భవిష్యత్‌లో 15 రెట్లకు పైగా పెరగనున్న వాడకం

April 28, 2026 at 12:29 PM IST
Seven Injured As Under Construction Bridge Collapses in Visakh District

విశాఖలో కూలిన నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన - ఏడుగురికి గాయాలు

April 26, 2026 at 7:40 PM IST
MLA Followers Fight With Toll Staff At Valmikipuram in Annamayya District

'ఎమ్మెల్యే బండినే ఆపుతారా?' - టోల్‍గేట్ సిబ్బందిపై రెచ్చిపోయిన అమిలినేని అనుచరులు

April 25, 2026 at 8:52 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.