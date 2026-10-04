పెదకాకానిలో వద్ద ఎలక్ట్రికల్ బస్సు దగ్ధం - ప్రయాణికులు సురక్షితం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 1:39 PM IST
Electric Bus Gutted by Fire due to Electric Short Circuit: విద్యుదాఘాతంతో ఎలక్ట్రికల్ బస్సు దగ్ధమైన ఘటన గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వై జంక్షన్ వద్ద ఈరోజు తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. తిరుపతి నుంచి విజయవాడకు బయలుదేరిన న్యూగో ట్రావెల్స్కు చెందిన విద్యుత్ బస్సు, గుంటూరులో కొందరు ప్రయాణికులను దింపింది. అనంతరం మరో 14 మంది ప్రయాణికులతో విజయవాడ వైపు ప్రయాణమౌతుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
బస్సు వై జంక్షన్ వద్దకు చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా లోపల షార్ట్ సర్క్యూట్తో విద్యుదాఘాతం తలెత్తి, అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. ప్రమాదాన్ని సకాలంలో గుర్తించిన డ్రైవర్, సమయస్ఫూర్తితో వాహనాన్ని నిలిపివేసి ప్రయాణికులందరినీ వెంటనే కిందకు దించేశారు. దీంతో ప్రయాణికులంతా తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడటంతో పెద్ద ముప్పు తప్పింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, వాహనం పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది. సమాచారం అందుకున్న పెదకాకాని పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
Electric Bus Gutted by Fire due to Electric Short Circuit: విద్యుదాఘాతంతో ఎలక్ట్రికల్ బస్సు దగ్ధమైన ఘటన గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వై జంక్షన్ వద్ద ఈరోజు తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. తిరుపతి నుంచి విజయవాడకు బయలుదేరిన న్యూగో ట్రావెల్స్కు చెందిన విద్యుత్ బస్సు, గుంటూరులో కొందరు ప్రయాణికులను దింపింది. అనంతరం మరో 14 మంది ప్రయాణికులతో విజయవాడ వైపు ప్రయాణమౌతుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
బస్సు వై జంక్షన్ వద్దకు చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా లోపల షార్ట్ సర్క్యూట్తో విద్యుదాఘాతం తలెత్తి, అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. ప్రమాదాన్ని సకాలంలో గుర్తించిన డ్రైవర్, సమయస్ఫూర్తితో వాహనాన్ని నిలిపివేసి ప్రయాణికులందరినీ వెంటనే కిందకు దించేశారు. దీంతో ప్రయాణికులంతా తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడటంతో పెద్ద ముప్పు తప్పింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, వాహనం పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది. సమాచారం అందుకున్న పెదకాకాని పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.