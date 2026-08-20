ఈ బామ్మకు 106 ఏళ్ల జన్మదిన వేడుకలు - తరతరాలకు ఆశీర్వాదం - WOMAN CELEBRATES 106TH BIRTHDAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 20, 2026 at 5:12 PM IST
Elderly Woman Celebrates 106th Birthday : హైదరాబాద్ విద్యానగర్లో ఓ వృద్ధురాలు 106వ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కిళాంబి అలివేలు అనే ఆ వృద్ధురాలుకు ఐదుగురు కుమారులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. ఆమె భర్త దివంగత కిళాంబి కృష్ణమాచార్యులు. ఆయన సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తించి, 1968 ఏడాదిలో పదవి విరమణ పొందారు.
కిళాంబి అలివేలు చదువుకోలేని కారణంగా తన సంతానం కుమారులు, కుమార్తెలకు ఉన్నత విద్యను అందించాలని లక్ష్యంతో ఐదుగురు కుమారులను బ్యాంకింగ్, సివిల్ సప్లై, రైల్వే, మెడికల్, ఐటీ రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దారు. కుమార్తెలను కూడా డిగ్రీ, పీజీ ఇతర విద్యలో అభ్యాసం చేయించారు. ప్రస్తుతం కిళాంబి అలివేలు కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత చదువులను పూర్తిచేసుకుని దేశ, విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. కొంత కాలం క్రితం ఆమె భర్త చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఆమె కుమార్తె, కుమారులు అందుబాటులో ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఆమె ఆరోగ్య బాగోగులను చూసుకుంటు కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికీ ఆమె పలు భక్తి గీతాలను ఆలపిస్తూ అందరిని పలకరిస్తూ వారి ఆరోగ్య క్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. 1921 సంవత్సరం ఆగస్టు 20వ తేదీన జన్మించిన కిళాంబి అలివేలు 106వ పుట్టినరోజు వేడుకలు కుమారులు, కుమార్తెలు తదితరులు ఘనంగా నిర్వహించారు. పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా ఆమెకు పాద పూజ చేసి ఆశీర్వాదం పొందారు.
Elderly Woman Celebrates 106th Birthday : హైదరాబాద్ విద్యానగర్లో ఓ వృద్ధురాలు 106వ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కిళాంబి అలివేలు అనే ఆ వృద్ధురాలుకు ఐదుగురు కుమారులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. ఆమె భర్త దివంగత కిళాంబి కృష్ణమాచార్యులు. ఆయన సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తించి, 1968 ఏడాదిలో పదవి విరమణ పొందారు.
కిళాంబి అలివేలు చదువుకోలేని కారణంగా తన సంతానం కుమారులు, కుమార్తెలకు ఉన్నత విద్యను అందించాలని లక్ష్యంతో ఐదుగురు కుమారులను బ్యాంకింగ్, సివిల్ సప్లై, రైల్వే, మెడికల్, ఐటీ రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దారు. కుమార్తెలను కూడా డిగ్రీ, పీజీ ఇతర విద్యలో అభ్యాసం చేయించారు. ప్రస్తుతం కిళాంబి అలివేలు కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత చదువులను పూర్తిచేసుకుని దేశ, విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. కొంత కాలం క్రితం ఆమె భర్త చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఆమె కుమార్తె, కుమారులు అందుబాటులో ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఆమె ఆరోగ్య బాగోగులను చూసుకుంటు కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికీ ఆమె పలు భక్తి గీతాలను ఆలపిస్తూ అందరిని పలకరిస్తూ వారి ఆరోగ్య క్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. 1921 సంవత్సరం ఆగస్టు 20వ తేదీన జన్మించిన కిళాంబి అలివేలు 106వ పుట్టినరోజు వేడుకలు కుమారులు, కుమార్తెలు తదితరులు ఘనంగా నిర్వహించారు. పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా ఆమెకు పాద పూజ చేసి ఆశీర్వాదం పొందారు.