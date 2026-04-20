18 గంటలు - 124 కిలోమీటర్ల పరుగు - రికార్డ్​ సాధించిన అనిల్​ - 128 KM MARATHON RECORD

18 గంటల్లో 124 కిలోమీటర్ల పరుగు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 10:32 AM IST

Eenadu Lakshya Athlete Anil  Record Break :  ఈనాడు లక్ష్య క్రీడాకారుడు అరుదైన ఘనతను సాధించారు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన మహేష్ 10 గంటల్లో 100 కిలోమీటర్ల పరుగెత్తి తన పేరుతో రికార్డును సృష్టించారు. ఆ రికార్డును ఈనాడు లక్ష్య క్రీడాకారుడు అనిల్ అధిగమించారు. 18 గంటల్లో 124 కిలోమీటర్లు పరుగెత్తి తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించారు. శనివారం సాయంత్రం గుంటూరు జిల్లా ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుంచి హనుమాన్ జంక్షన్ వరకు, అక్కడ్నుంచి ఏఎన్ యూ వరకు, ఏఎన్యూ నుంచి విజయవాడ వరకు అక్కడ్నుంచి మళ్లీ ఏఎన్యూ వరకు మొత్తం 124 కిలోమీటర్లు ఏకధాటిగా పరుగెత్తారు. శనివారం సాయంత్రం నుంచి ఆదివారం 11 గంటల వరకు ఏకధాటిగా పరుగెడుతూనే ఉన్నారు. ఏఎన్యూ వద్దకు చేరుకున్న క్రీడాకారుడు అనిల్​కు తోటి క్రీడాకారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. రికార్డును అధిగమించేందుకు తోటి క్రీడాకారులు అనిల్ కు సహకరించారు. కోచ్ కృష్ణమోహన్ అనిల్​కు ట్రోఫీ ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనిల్ పరుగు రికార్డును తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధులు నమోదు చేసుకున్నారు. వీడియో ఫుటేజీలు పరిశీలించి తెలుగు బుక్ రికార్డ్స్​లో పేరు నమోదు చేస్తామని చెప్పారు. 

