'ఈనాడు పత్రికది ముందు నుంచీ విలువల జర్నలిజమే' : ఈజేఎస్ మొదటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఆత్మీయ కలయిక - EENADU JOURNALISM SCHOOL
Published : March 10, 2026 at 1:04 PM IST
Eenadu Journalism School First Batch Get Together : ఈనాడులో నేర్చుకున్న పాఠాలు, రామోజీరావు నేర్పిన క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత జర్నలిజంలో రాణించడానికి పునాది వేశాయని ఈనాడు జర్నలిజం పూర్వ విద్యార్థులైన సీనియర్ పాత్రికేయులు అన్నారు. 1976లో ప్రారంభమైన ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలులో తొలి బ్యాచ్గా శిక్షణ పొందిన వీరు, 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని సోమాజిగూడలో ఈనాడు కార్యాలయానికి వెళ్లి రామోజీరావు చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పించారు. వారి అనుభవాలతో రూపొందించిన ప్రత్యేక సంచిక స్వర్ణాక్షరిని ఈనాడు ఎడిటర్ ఎం.నాగేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా ఈనాడు పత్రికది ముందు నుంచీ విలువల జర్నలిజమేనని ప్రెస్ అకాడమీ ఛైర్మన్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. 50 ఏళ్ల తర్వాత అందరూ ఒకచోట కలుసుకోవడం చాలా అరుదైన విషయమని గుర్తు చేశారు. అందరూ ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుని, కుటుంబాలతో గడుపుతూ ఇలా మళ్లీ కలవడం, ఆ కార్యక్రమానికి తాను హాజరు కావడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ తొలి బ్యాచ్ జర్నలిస్టుల స్వర్ణోత్సవ సమావేశ కార్యక్రమానికి ఆయన విశిష్ఠ అతిథిగా హాజరయ్యారు. మొదటి బ్యాచ్ సీనియర్ పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.
