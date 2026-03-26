LIVE : భద్రాద్రి రామయ్య ఎదుర్కోలు ఉత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - EDURUKOLU UTSAVAM CELEBRATIONS
Published : March 26, 2026 at 6:51 PM IST
Edurukolu Utsavam Celebrations At Bhadrachalam Live : భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్రస్వామివారి ఆలయంలో వైభవంగా ఎదుర్కోలు ఉత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. జగదానందకారకుడైన శ్రీరాముడి జగన్మాత సీతమ్మకు శ్రీరామనవమి వేళ కల్యాణమహోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒకరోజుముందు అనగా ఇవాళ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్తర ద్వారం వద్ద అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండ నాయకుడిని ఎదుర్కోలు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలతో భద్రాద్రి పురవీధులు కళకళలాడుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేటి నుంచి ప్రధాన ఘట్టాలు ఆవిష్కృతం కానున్నాయి. భక్తుల జయ జయ ద్వానాల మధ్య వైభవోపేతంగా ఎదుర్కోలు మహోత్సవం సాగుతోంది. సీతారాముల వారి గుణగణాలను అర్చకులు వేద పండితులు కీర్తిస్తున్నారు. రేపు మిథిలా మైదానంలో వైభవపేతంగా సీతారాముల వారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. కమనీయమైన కళ్యాణ వేడుకను కనులారా తిలకించేందుకు లక్షలాదిగా రాములోరి భక్తులు తరలివస్తున్నారు. రేపు మిథిలా మైదానంలో వైభవపేతంగా సీతారాముల వారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. భద్రాచలంలో సీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సవం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
