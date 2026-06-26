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సరైన ప్రణాళికతో చదివితే టెట్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చు: డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం - TET EXAM PREPARATION INTERVIEW

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సరైన ప్రణాళికతో చదివితే, టెట్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చు: డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 4:00 PM IST

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Tet Exam Preparation Interview with Doctor Valluri Brahmam : ఈ రోజుల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్‌ ప్రిపరేషన్ అంటే బుక్స్‌ మాత్రమే కాదు. ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు, AI టూల్స్‌ కూడా భాగమైపోయాయి. అయితే వీటిని ఎలా వాడాలో చాలామందికి తెలీదు. కృత్రిమ మేధకి ఇచ్చే ప్రాంప్టింగ్ దగ్గర్నుంచి ఆన్‌లైన్‌ మాక్‌ టెస్టుల నాణ్యతను ఎలా గుర్తించాలనే విషయాలపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్స్‌ రాయటం తప్పు లేదని ప్రామాణికమైన పరీక్షా పత్రాలు ఇస్తున్నారా? లేదా? అనేది అత్యంత ముఖ్యం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని సబ్జెక్టులను లింక్ చదివితే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చంటున్నారు విద్యారంగ నిపుణులు  డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం.   

సరైన ప్రణాళికతో చదివితే, టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్-టెట్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చని డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం తెలిపారు. అనవసర భయాలకు వెళ్లకుండా ప్రేరణతో, స్ఫూర్తితో, సానుకూల ధోరణితో సన్నద్ధం కావాలని సూచించారు. సిలబస్ పూర్తి చేసినవారు రివిజన్ చేసుకోవటం మంచిదన్నారు. ఏఐ టూల్స్ వాడేవారు ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వటంపైనే నైపుణ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని పూర్తిగా వాటిపైనే ఆధారపడకూడదన్నారు. 

ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సిలబస్​పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఆన్​లైన్ క్లాసులపై ఆధారపడేవారు స్వతహాగా నోట్స్ తయారు చేసుకోవటం అవసరం అన్నారు. ప్రశ్నకిచ్చిన సమాధానాల్లో ఏ జవాబు ఎంచుకోవాలి అనేది ముఖ్యమని సిమిలర్​గా ఉన్న పదాలను ఏ సందర్భంలో ఎలా వాడాలో నిఘంటువు ద్వారా తెలుసుకోవాలన్నారు. ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయటంలో తప్పు లేదని ప్రామాణికమైన పరీక్షా పత్రాలు ఇస్తున్నారా లేదా అనేది ముఖ్యమని చెప్పారు. 

Tet Exam Preparation Interview with Doctor Valluri Brahmam : ఈ రోజుల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్‌ ప్రిపరేషన్ అంటే బుక్స్‌ మాత్రమే కాదు. ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు, AI టూల్స్‌ కూడా భాగమైపోయాయి. అయితే వీటిని ఎలా వాడాలో చాలామందికి తెలీదు. కృత్రిమ మేధకి ఇచ్చే ప్రాంప్టింగ్ దగ్గర్నుంచి ఆన్‌లైన్‌ మాక్‌ టెస్టుల నాణ్యతను ఎలా గుర్తించాలనే విషయాలపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్స్‌ రాయటం తప్పు లేదని ప్రామాణికమైన పరీక్షా పత్రాలు ఇస్తున్నారా? లేదా? అనేది అత్యంత ముఖ్యం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని సబ్జెక్టులను లింక్ చదివితే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చంటున్నారు విద్యారంగ నిపుణులు  డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం.   

సరైన ప్రణాళికతో చదివితే, టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్-టెట్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చని డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం తెలిపారు. అనవసర భయాలకు వెళ్లకుండా ప్రేరణతో, స్ఫూర్తితో, సానుకూల ధోరణితో సన్నద్ధం కావాలని సూచించారు. సిలబస్ పూర్తి చేసినవారు రివిజన్ చేసుకోవటం మంచిదన్నారు. ఏఐ టూల్స్ వాడేవారు ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వటంపైనే నైపుణ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని పూర్తిగా వాటిపైనే ఆధారపడకూడదన్నారు. 

ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సిలబస్​పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఆన్​లైన్ క్లాసులపై ఆధారపడేవారు స్వతహాగా నోట్స్ తయారు చేసుకోవటం అవసరం అన్నారు. ప్రశ్నకిచ్చిన సమాధానాల్లో ఏ జవాబు ఎంచుకోవాలి అనేది ముఖ్యమని సిమిలర్​గా ఉన్న పదాలను ఏ సందర్భంలో ఎలా వాడాలో నిఘంటువు ద్వారా తెలుసుకోవాలన్నారు. ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయటంలో తప్పు లేదని ప్రామాణికమైన పరీక్షా పత్రాలు ఇస్తున్నారా లేదా అనేది ముఖ్యమని చెప్పారు. 

Last Updated : June 26, 2026 at 4:00 PM IST

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TET EXAM PREPARATION DETAILS
AP TET NOTIFICATION 2026
DOCTOR VALLURI BRAHMAM INTERVIEW
TET EXAM PREPARATION
TET EXAM PREPARATION INTERVIEW

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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