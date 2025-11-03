LIVE: మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NARA LOKESH PRESS MEET LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 4:53 PM IST
Updated : November 3, 2025 at 5:38 PM IST
Nara Lokesh Press Conference Live: మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు, ఇటీవల జరిగిన పలు ఘటనలపై కూడా ఆయన మాట్లాడనున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, విభిన్న అంశాలపై ప్రజల్లో చర్చ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో, నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. వీటన్నింటిపైనా లోకేశ్ తనదైన శైలిలో సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంపై ఆసక్తి నెలకొంది. మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా ముందు కొన్ని కీలక విషయాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రానికి విచ్చేస్తున్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపైనా చర్చించే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాటి ద్వారా యువతకు వచ్చే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను వివరించే ఛాన్స్ ఉంది. లోకేశ్ మీడియా సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం.
