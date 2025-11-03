ETV Bharat / Videos

LIVE: మంత్రి నారా లోకేశ్​ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NARA LOKESH PRESS MEET LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 4:53 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Lokesh Press Conference Live: మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు, ఇటీవల జరిగిన పలు ఘటనలపై కూడా ఆయన మాట్లాడనున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, విభిన్న అంశాలపై ప్రజల్లో చర్చ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో, నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. వీటన్నింటిపైనా లోకేశ్ తనదైన శైలిలో సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంపై ఆసక్తి నెలకొంది. మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా ముందు కొన్ని కీలక విషయాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రానికి విచ్చేస్తున్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపైనా చర్చించే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాటి ద్వారా యువతకు వచ్చే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను వివరించే ఛాన్స్ ఉంది. లోకేశ్​ మీడియా సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. 

Nara Lokesh Press Conference Live: మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు, ఇటీవల జరిగిన పలు ఘటనలపై కూడా ఆయన మాట్లాడనున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, విభిన్న అంశాలపై ప్రజల్లో చర్చ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో, నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. వీటన్నింటిపైనా లోకేశ్ తనదైన శైలిలో సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో నారా లోకేశ్ మీడియా సమావేశంపై ఆసక్తి నెలకొంది. మంత్రి నారా లోకేశ్ మీడియా ముందు కొన్ని కీలక విషయాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రానికి విచ్చేస్తున్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపైనా చర్చించే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాటి ద్వారా యువతకు వచ్చే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను వివరించే ఛాన్స్ ఉంది. లోకేశ్​ మీడియా సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. 

Last Updated : November 3, 2025 at 5:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LOKESH LIVE
MINISTER NARA LOKESH
మంత్రి నారా లోకేశ్​ మీడియా సమావేశం
AP EDUCATION AND IT MINISTER
NARA LOKESH PRESS MEET LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

ISRO launching satellite CMS 03 live

LIVE : ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 2, 2025 at 5:17 PM IST
Minister LOKESH at Kasibugga Temple Live

LIVE : కాశీబుగ్గలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 1, 2025 at 7:34 PM IST
Kasibugga Temple Stampede Incedent Live

LIVE: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట ఘటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 1, 2025 at 2:29 PM IST
CM Chandrababu Naidu Review Meeting

LIVE: మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 30, 2025 at 3:01 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.