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'అన్న క్యాంటీన్‌లో భోజనం చాలా రుచిగా ఉంది': ఎన్నికల అధికారి పవన్‌ కుమార్‌ శర్మ

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పటమటలోని అన్న క్యాంటీన్‌లో భోజనం చేసిన పవన్‌ కుమార్‌ శర్మ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 8:14 PM IST

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ECI Senior Deputy Commissioner Visit Anna Canteen : భారత ఎన్నికల సంఘం సీనియర్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పవన్ కుమార్ శర్మ అన్న క్యాంటీన్‌లో భోజనం రుచి చూశారు. విజయవాడ వచ్చిన ఆయన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్రతో కలిసి పటమటలోని అన్న క్యాంటీన్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ భోజనం చేసి, ఆహారం రుచి, నాణ్యత, పరిశుభ్రత, నిర్వహణతో పాటు ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను పవన్ కుమార్ శర్మ అభినందించారు. అన్న క్యాంటీన్​లో భోజనం చేసిన అనంతరం ఆయన తన సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ ఫీడ్‌బ్యాక్ నమోదు చేశారు. భోజనం చాలా రుచికరంగా ఉందని, ప్రజలు కూడా సంతృప్తిగా ఉన్నారన్నారు. తాను అన్నం, సాంబార్, కూరను ఆస్వాదించానని అన్న క్యాంటీన్​లో పరిశుభ్రత బాగుందని ఆల్ ది బెస్ట్ అంటూ తన ఫీడ్‌బ్యాక్‌లో రాసుకొచ్చారు. అన్న క్యాంటీన్​లో ప్రజలకు అందిస్తున్న భోజనం రుచికరంగా, నాణ్యంగా ఉండటంతో పాటు క్యాంటీన్‌లో పరిశుభ్రతను చక్కగా నిర్వహిస్తున్న తీరును పవన్ కుమార్ శర్మ అభినందించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తున్న అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ అభినందనీయమన్నారు.

ECI Senior Deputy Commissioner Visit Anna Canteen : భారత ఎన్నికల సంఘం సీనియర్ డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పవన్ కుమార్ శర్మ అన్న క్యాంటీన్‌లో భోజనం రుచి చూశారు. విజయవాడ వచ్చిన ఆయన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్రతో కలిసి పటమటలోని అన్న క్యాంటీన్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ భోజనం చేసి, ఆహారం రుచి, నాణ్యత, పరిశుభ్రత, నిర్వహణతో పాటు ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను పవన్ కుమార్ శర్మ అభినందించారు. అన్న క్యాంటీన్​లో భోజనం చేసిన అనంతరం ఆయన తన సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ ఫీడ్‌బ్యాక్ నమోదు చేశారు. భోజనం చాలా రుచికరంగా ఉందని, ప్రజలు కూడా సంతృప్తిగా ఉన్నారన్నారు. తాను అన్నం, సాంబార్, కూరను ఆస్వాదించానని అన్న క్యాంటీన్​లో పరిశుభ్రత బాగుందని ఆల్ ది బెస్ట్ అంటూ తన ఫీడ్‌బ్యాక్‌లో రాసుకొచ్చారు. అన్న క్యాంటీన్​లో ప్రజలకు అందిస్తున్న భోజనం రుచికరంగా, నాణ్యంగా ఉండటంతో పాటు క్యాంటీన్‌లో పరిశుభ్రతను చక్కగా నిర్వహిస్తున్న తీరును పవన్ కుమార్ శర్మ అభినందించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తున్న అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ అభినందనీయమన్నారు.

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ECI SENIOR DEPUTY COMMISSIONER
SENIOR DEPUTY COMMISSIONER PAWAN
EC DEPUTY COMMISSIONER PAWAN
విజయవాడలో ఈసీఐ డిప్యూటీ కమిషనర్
ECI SENIOR DEPUTY COMMISSIONER

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