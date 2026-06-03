LIVE: అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN TRIBUTES TO POTTI SREERAMULU
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 6:07 PM IST
Dy CM Pawan Kalyan Paying Tributes to Potti Sreeramulu: రాజధాని అమరావతిలోని శాఖమూరులో గల పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి ఆయన పుష్పాంజలి ఘటించి, నివాళులర్పించారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాల వేశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం పొట్టి శ్రీరాములు చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు గుర్తుగా ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు దీక్షను స్మరిస్తూ నేడు పవన్ కల్యాణ్ ఆయనకు నివాలులర్పించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రాంతీయ విభేదాలు, రాజకీయ వివాదాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవం, భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల సాధన కోసం ప్రాణాలర్పించిన 'అమరజీవి' పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగాన్ని గుర్తుచేస్తూ ఆయనకు సంఘీభావంగా నివాళులర్పించడానికి పవన్ కల్యాణ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Dy CM Pawan Kalyan Paying Tributes to Potti Sreeramulu: రాజధాని అమరావతిలోని శాఖమూరులో గల పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి ఆయన పుష్పాంజలి ఘటించి, నివాళులర్పించారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాల వేశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం పొట్టి శ్రీరాములు చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు గుర్తుగా ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు దీక్షను స్మరిస్తూ నేడు పవన్ కల్యాణ్ ఆయనకు నివాలులర్పించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రాంతీయ విభేదాలు, రాజకీయ వివాదాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవం, భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల సాధన కోసం ప్రాణాలర్పించిన 'అమరజీవి' పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగాన్ని గుర్తుచేస్తూ ఆయనకు సంఘీభావంగా నివాళులర్పించడానికి పవన్ కల్యాణ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.