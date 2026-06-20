LIVE: 'మన ఊరు - మాటా మంతి' కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 6:39 PM IST
DY CM Pawan Kalyan Mata-Manthi Program LIVE: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) కాకినాడలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్యాబిన్ కన్వెన్షన్ హల్లో నిర్వహించిన మన ఊరు - మాటా మంతిలో పవన్ పాల్గొన్నారు. ప్రజల వద్దకే పరిపాలనలో నిర్వహించిన మాటా - మంతి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలను స్వీకరించారు. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు తెలిపారు.
పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం: జిల్లా యంత్రాంగం, నాయకులతో కలిసి కార్యక్రమంలో పవన్ పాల్గొననున్నారు. ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలివ్వనున్నారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులపైనా అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పవన్ కల్యాణ్ మాట మంతి కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
DY CM Pawan Kalyan Mata-Manthi Program LIVE: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) కాకినాడలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్యాబిన్ కన్వెన్షన్ హల్లో నిర్వహించిన మన ఊరు - మాటా మంతిలో పవన్ పాల్గొన్నారు. ప్రజల వద్దకే పరిపాలనలో నిర్వహించిన మాటా - మంతి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలను స్వీకరించారు. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు తెలిపారు.
పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం: జిల్లా యంత్రాంగం, నాయకులతో కలిసి కార్యక్రమంలో పవన్ పాల్గొననున్నారు. ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలివ్వనున్నారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులపైనా అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పవన్ కల్యాణ్ మాట మంతి కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.