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LIVE: 'మన ఊరు - మాటా మంతి' కార్యక్రమంలో పవన్​ కల్యాణ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE

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DY CM Pawan Kalyan Mata-Manthi Program LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:39 PM IST

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DY CM Pawan Kalyan Mata-Manthi Program LIVE: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) కాకినాడలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్యాబిన్ కన్వెన్షన్​ హల్​లో నిర్వహించిన మన ఊరు - మాటా మంతిలో పవన్​ పాల్గొన్నారు. ప్రజల వద్దకే పరిపాలనలో నిర్వహించిన మాటా - మంతి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలను స్వీకరించారు. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్​లో ఉన్న సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు తెలిపారు. 

పెండింగ్​ సమస్యల పరిష్కారం: జిల్లా యంత్రాంగం, నాయకులతో కలిసి కార్యక్రమంలో పవన్​ పాల్గొననున్నారు. ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలివ్వనున్నారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులపైనా అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పవన్​ కల్యాణ్​ మాట మంతి కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

DY CM Pawan Kalyan Mata-Manthi Program LIVE: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) కాకినాడలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్యాబిన్ కన్వెన్షన్​ హల్​లో నిర్వహించిన మన ఊరు - మాటా మంతిలో పవన్​ పాల్గొన్నారు. ప్రజల వద్దకే పరిపాలనలో నిర్వహించిన మాటా - మంతి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలను స్వీకరించారు. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్​లో ఉన్న సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు తెలిపారు. 

పెండింగ్​ సమస్యల పరిష్కారం: జిల్లా యంత్రాంగం, నాయకులతో కలిసి కార్యక్రమంలో పవన్​ పాల్గొననున్నారు. ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలివ్వనున్నారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులపైనా అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పవన్​ కల్యాణ్​ మాట మంతి కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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PAWAN KALYAN LIVE
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