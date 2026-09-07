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దివ్యక్షేత్రాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత : భట్టి

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ఉగ్రనరసింహస్వామి ఆలయ నిర్మాణ పనులకు భట్టి విక్రమార్క శంకుస్థాపన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 12:12 PM IST

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DY CM Bhatti on Ugra Narasimha Swamy Temple Works : జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుబంధ ఉగ్రనరసింహస్వామి స్వామి దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేసి భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌తో కలిసి ఉగ్రనరసింహస్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులకు భట్టి విక్రమార్క భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దివ్యక్షేత్రాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.200 కోట్లను కేటాయించిందని తెలిపారు.

తెలంగాణలోని చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను అభివృద్ధి చేసి వాటి వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడమే ప్రజా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు, యాత్రికులకు సౌకర్యవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కల్పించేలా అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నామని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఆలయాన్ని భక్తుల రద్దీకనుగుణంగా విస్తరిస్తామన్నారు. మరో వందేళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. 

DY CM Bhatti on Ugra Narasimha Swamy Temple Works : జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుబంధ ఉగ్రనరసింహస్వామి స్వామి దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేసి భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌తో కలిసి ఉగ్రనరసింహస్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులకు భట్టి విక్రమార్క భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దివ్యక్షేత్రాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.200 కోట్లను కేటాయించిందని తెలిపారు.

తెలంగాణలోని చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను అభివృద్ధి చేసి వాటి వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడమే ప్రజా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు, యాత్రికులకు సౌకర్యవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కల్పించేలా అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నామని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఆలయాన్ని భక్తుల రద్దీకనుగుణంగా విస్తరిస్తామన్నారు. మరో వందేళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. 

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TAGGED:

UGRA NARASIMHA SWAMY TEMPLE
ఉగ్రనరసింహస్వామి ఆలయం
DY CM BHATTI VIKRAMARKA
BHATTI ON UGRA NARASIMHA TEMPLE
DY CM BHATTI VIKRAMARKA

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