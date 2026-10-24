ద్వారకా తిరుమలలో తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు - హనుమద్వాహనంపై శ్రీనివాసుడి విహారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:55 PM IST
Dwaraka Tirumala TiruKalyana Mahotsavalu 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే తిరుమల శ్రీవారికి మరో విడిది ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమల అని చెబుతుంటారు. ఇక్కడ శ్రీనివాసుడు స్వయంభువుగా వెలసినందున ఈ ప్రాంతాన్ని చిన్న తిరుపతిగా పిలుస్తారు. అలాగే ఏ కారణం చేతనైనా తిరుమల వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించలేని వారు ఇక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకోవచ్చు. అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ ఆలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతోంది.
ఈ క్రమంలోనే స్వామివారి ఆశ్వయుజ మాస తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ శ్రీవారు శ్రీ రామపాదుక సమేత భరతుడు అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అంతకుముందు ఉదయం స్వామివారు హనుమద్వాహనంపై విహరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక పూలతో అలంకరించారు. హనుమద్వాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడు పురవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర హారతులతో నీరాజనాలు సమర్పించారు.
Dwaraka Tirumala TiruKalyana Mahotsavalu 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే తిరుమల శ్రీవారికి మరో విడిది ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమల అని చెబుతుంటారు. ఇక్కడ శ్రీనివాసుడు స్వయంభువుగా వెలసినందున ఈ ప్రాంతాన్ని చిన్న తిరుపతిగా పిలుస్తారు. అలాగే ఏ కారణం చేతనైనా తిరుమల వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించలేని వారు ఇక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకోవచ్చు. అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ ఆలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతోంది.
ఈ క్రమంలోనే స్వామివారి ఆశ్వయుజ మాస తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ శ్రీవారు శ్రీ రామపాదుక సమేత భరతుడు అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అంతకుముందు ఉదయం స్వామివారు హనుమద్వాహనంపై విహరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక పూలతో అలంకరించారు. హనుమద్వాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడు పురవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర హారతులతో నీరాజనాలు సమర్పించారు.