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కళ్లు చెదిరేలా దుర్గాదేవి అవతారం - రూ.55లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారి అద్భుత అలంకరణ

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రూ. 55 లక్షలతో అమ్మవారి అలంకరణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2026 at 2:14 PM IST

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Durga Matha Decoration With 55 Lakh : హైదరాబాద్​ అత్తాపూర్ సమీపంలోని హైందవ్ నగర్ పబ్బతి బాల ఆంజనేయ ఆలయ ప్రాంగణంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. గత 21 ఏళ్లుగా శ్రీ ఛత్రపతి శివాజీ యూత్ ఆధ్వర్యంలో నవరాత్రులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారిని కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించారు. రూ. 55లక్షల 55వేల 555 నోట్లతో అద్భుతంగా అలంకరించారు. గతేడాది 52 లక్షలతో అలంకరించిన నిర్వాహకులు ఈసారి ఆ మొత్తాన్ని మరింత పెంచారు. రంగురంగుల కరెన్సీ నోట్ల మధ్య కొలువుదీరిన అమ్మవారి రూపం భక్తులకు కనువిందు చేస్తోంది. ఛత్రపతి శివాజీ యూత్ సభ్యులు 70 మంది ఈ అలంకరణ వెనుక రేయింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. కాలనీ వాసులు, చుట్టుపక్కల వారు, స్నేహితుల నుంచి సేకరించిన సొమ్ముతో అలంకరణ పూర్తి చేశారు. ఈరోజు రాత్రి వాటిని తిరిగి తొలగించి ఎవరి నగదు వారికి అందచేస్తారు. దీనికి సుమారు 3 రోజుల సమయం పడుతుంది.  

Durga Matha Decoration With 55 Lakh : హైదరాబాద్​ అత్తాపూర్ సమీపంలోని హైందవ్ నగర్ పబ్బతి బాల ఆంజనేయ ఆలయ ప్రాంగణంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. గత 21 ఏళ్లుగా శ్రీ ఛత్రపతి శివాజీ యూత్ ఆధ్వర్యంలో నవరాత్రులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారిని కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించారు. రూ. 55లక్షల 55వేల 555 నోట్లతో అద్భుతంగా అలంకరించారు. గతేడాది 52 లక్షలతో అలంకరించిన నిర్వాహకులు ఈసారి ఆ మొత్తాన్ని మరింత పెంచారు. రంగురంగుల కరెన్సీ నోట్ల మధ్య కొలువుదీరిన అమ్మవారి రూపం భక్తులకు కనువిందు చేస్తోంది. ఛత్రపతి శివాజీ యూత్ సభ్యులు 70 మంది ఈ అలంకరణ వెనుక రేయింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. కాలనీ వాసులు, చుట్టుపక్కల వారు, స్నేహితుల నుంచి సేకరించిన సొమ్ముతో అలంకరణ పూర్తి చేశారు. ఈరోజు రాత్రి వాటిని తిరిగి తొలగించి ఎవరి నగదు వారికి అందచేస్తారు. దీనికి సుమారు 3 రోజుల సమయం పడుతుంది.  

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TAGGED:

DURGA MATHA WITH CURRENCY NOTES
ATTAPUR DURGA MATHA DECORATION
DEVI NAVARATHRULU 2026
రూ 55 లక్షలతో అమ్మవారి అలంకరణ
DURGA MATHA DECORATION WITH 55 LAKH

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