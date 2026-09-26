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ఉగ్రరూపం దాల్చిన జలపాతాలు - ఎవరూ వెళ్లకూడదని నిలిపివేత

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ఉగ్రరూపం దాల్చిన జలపాతాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 12:46 PM IST

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Heavy Flow Of Water Falls Have Increased : రాష్ట్రంలో గత కొద్ది రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నదులు, వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలూ వరదలతో సతమతమవుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసి ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది. కొండకోనల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలోని జలపాతాలన్నీ ప్రమాదకర స్థాయికి చేరి ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. ఆంధ్ర-ఒడిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన తారాబు జలపాతం నిండు కుండలా మారి, ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతూ భీతి గొల్పుతోంది. పెరిగిన నీటి ఉద్ధృతి కారణంగా పర్యాటకులు జలపాతాలు వీక్షించేందుకు ఆసక్తి చూపించే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం పర్యాటకుల భద్రతను దృష్ట్యా జలపాతాల పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. 

Heavy Flow Of Water Falls Have Increased : రాష్ట్రంలో గత కొద్ది రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నదులు, వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలూ వరదలతో సతమతమవుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసి ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది. కొండకోనల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలోని జలపాతాలన్నీ ప్రమాదకర స్థాయికి చేరి ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. ఆంధ్ర-ఒడిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన తారాబు జలపాతం నిండు కుండలా మారి, ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతూ భీతి గొల్పుతోంది. పెరిగిన నీటి ఉద్ధృతి కారణంగా పర్యాటకులు జలపాతాలు వీక్షించేందుకు ఆసక్తి చూపించే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం పర్యాటకుల భద్రతను దృష్ట్యా జలపాతాల పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. 

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TAGGED:

ఉగ్రరూపం దాల్చిన జలపాతాలు
TARABU WATERFALLS
WATER FALLS BETWEEN AP ODISHA
SAFETY MEASURES NEAR WATER DALLS
FLOW OF WATERFALLS INCREASED

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