ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తున్నారా? - డ్రోన్‌ కనిపెట్టేస్తుంది జాగ్రత్త! - DRONE FOR AGAINST TRAFFIC VIOLATION

ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు అతిక్రమించేవారిపై డ్రోన్‌తో నిఘా -ఫొటోలు తీసి చలానాలు పంపుతున్న పోలీసులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Drone Surveillance Introduced For against Traffic Violations In NTR District: ట్రాఫిక్ పోలీసులు లేరని రోడ్లపై రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తున్నారా? హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్నారా? ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తున్నారా? అయితే ముడో నేత్రంతో పాటు మరో కన్ను మీ మీద నిఘా పెట్టింది. ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పోలీసులు ట్రాఫిక్​ను అతిక్రమించే వారిపై ప్రత్యేకమైన నిఘూను పెట్టారు. కుర్రకారు తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటూ ఈ డ్రోన్ మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తోంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే డ్రోన్​తో ఫొటో తీసి మరీ క్షణాల్లో చలానాను పోలీసులు నేరుగా వారి వారి ఇళ్లకు పంపుతుండటం గమనార్హం. ఈ వినూత్నమైన ప్రయత్నానికి ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టడం విశేషం. ప్రధానంగా రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఈ డ్రోన్లను వినియోగించి నిఘా వ్యవస్థను పోలీసులు మరింత పటిష్ఠం చేస్తున్నారు. అయితే ట్రాఫిక్ వయోలేటర్స్ పై డ్రోన్ టెక్నాలజీని పోలీసులు ఎలా వినియోగిస్తున్నారు. చలానాలు ఏ విధంగా విధిస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

