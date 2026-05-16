ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తున్నారా? - డ్రోన్ కనిపెట్టేస్తుంది జాగ్రత్త! - DRONE FOR AGAINST TRAFFIC VIOLATION
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:30 PM IST
Drone Surveillance Introduced For against Traffic Violations In NTR District: ట్రాఫిక్ పోలీసులు లేరని రోడ్లపై రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తున్నారా? హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్నారా? ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తున్నారా? అయితే ముడో నేత్రంతో పాటు మరో కన్ను మీ మీద నిఘా పెట్టింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు ట్రాఫిక్ను అతిక్రమించే వారిపై ప్రత్యేకమైన నిఘూను పెట్టారు. కుర్రకారు తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటూ ఈ డ్రోన్ మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తోంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే డ్రోన్తో ఫొటో తీసి మరీ క్షణాల్లో చలానాను పోలీసులు నేరుగా వారి వారి ఇళ్లకు పంపుతుండటం గమనార్హం. ఈ వినూత్నమైన ప్రయత్నానికి ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టడం విశేషం. ప్రధానంగా రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఈ డ్రోన్లను వినియోగించి నిఘా వ్యవస్థను పోలీసులు మరింత పటిష్ఠం చేస్తున్నారు. అయితే ట్రాఫిక్ వయోలేటర్స్ పై డ్రోన్ టెక్నాలజీని పోలీసులు ఎలా వినియోగిస్తున్నారు. చలానాలు ఏ విధంగా విధిస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
