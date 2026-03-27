కొండల్లో పడిన మెడిసిన్ సప్లై చేస్తున్న డ్రోన్ - ఆందోళన చెందిన గిరిజనలు - DRONE COLLAPSED

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:38 PM IST

Drone Collapsed In Alluri SithaRamaraju District : గిరిజన ప్రాంత ఓ గూడెం సమీపంలో డ్రోన్ చెట్లపై పడి కలకలం సృష్టించింది. అసలే యుద్ధ వాతావరణంలో డ్రోన్ వార్తలు విని విని ఒక్కసారిగా గిరిజనులు ఉలిక్కిపడి పరుగులు తీశారు. అది కాస్త మందులు పంపిణీ చేసే డ్రోన్​గా తెలుసుకొని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రెడ్ వింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మందులు సప్లై చేస్తున్న డ్రోన్ సాంకేతిక లోపంతో మార్గంలో చెట్లపై దిగిన ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో జరిగింది. గత 2 నెలలుగా ట్రైల్స్​గా పాడేరు నుంచి ముంచింగిపుట్టు, అరకు లోయ, చింతపల్లి ఆసుపత్రులకు డ్రోన్ ద్వారా మందులు పంపిస్తున్నారు. పాడేరు డిగ్రీ కళాశాల నుంచి ముంచింగి పుట్టు మందులతో వెళ్తున్న డ్రోన్ ఆకస్మికంగా పెదబయలు మండలం గంపరాయి పంచాయతీ పొలాల వద్ద చెట్లపై ల్యాండ్ అయ్యింది. స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఇటీవల యుద్ధాలతో ఇటువంటి ఘటనలు రావడంతో కొంత భయపడ్డారు. రెడ్ వింగ్ సంస్థ టీం అక్కడికి చేరుకుని డ్రోన్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాంకేతిక లోపంతో తామే ల్యాండ్ చేశామని దగ్గర చెట్లు ఉండడంతో దానిపై వాలిందని ఎవరికి ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికీ 1200 రౌండ్లు తిరిగి 25 వేల మందులకు ఆసుపత్రికి పంపించామని చెబుతున్నారు.

