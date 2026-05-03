మీర్పేటలో బీభత్సం : కారుతో ఢీకొట్టి - ఆపై బానెట్పై 2 కిలోమీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లి - DRIVER DRAGS A MAN FOR 2 KM
Published : May 3, 2026 at 1:40 PM IST
Driver Drags a Man for 2 km on Bonnet : హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి మీర్పేట్లో ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. గాయత్రి నగర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వైపు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న తండ్రీ కుమారులను ఓ కారు వెనక నుంచి ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం అనంతరం ఇరువురి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకోగా, కారులో ఉన్న వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనదారుడిపై దాడి చేశాడు. అనంతరం డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించగా, వాహనదారుడు జిలానీ కారు ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు.
అయినప్పటికీ డ్రైవర్ కారు ఆపకుండా జిలానీ కార్ బానెట్పై ఉండగానే సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర లాక్కెళ్లాడు. కారు బాలాపూర్ చౌరస్తా వరకు వెళ్లి, అక్కడి నుంచి మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి మందమల్లమ్మ చౌరస్తా వద్దకు వచ్చాక అక్కడ ప్రయాణికులు అడ్డుకోవడంతో డ్రైవర్ బాధితుడిని వదిలి పరారయ్యాడు. ప్రమాదంలో జిలానీ కుమారుడు ఫైసల్ తీవ్రంగా గాయపడటంతో ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, మీర్పేట్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
