LIVE : తెలంగాణలో ఓటరు జాబితా ముసాయిదా విడుదల - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CEO SUDHARSHAN REDDY
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Published : August 17, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:12 PM IST
Draft Voter List Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ముసాయిదాను సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. ముసాయిదా జాబితా, తదుపరి ప్రక్రియ గురించి వివరిస్తున్నారు. అంతకుముందు మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలతో సీఈవో సమావేశమయ్యారు. సమావేశం అనంతరం సీఈవో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఓటర్లతో ముసాయిదా జాబితా వెల్లడైంది. గత 2002 ఎస్ఐఆర్తో మ్యాపింగ్ కాని వారికి, సరైన వివరాలు ఇవ్వని ఓటర్లకు నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుత జాబితా ప్రకారం తెలంగాణలో 3 కోట్ల 38 లక్షల 26 వేల 448 ఓటర్లు ఉండగా, ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియలో 78.30 శాతం మంది మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇచ్చారు. మిగతా 73 లక్షల 39 వేల 234 ఓట్లను తొలగించి ముసాయిదా జాబితా సిద్ధం చేశారు. ఎన్యూమరేషన్ కాని ఓట్లలో 9 లక్షల 22 వేల 230 మంది మరణించిన వారే ఉన్నారు. మరో 11 లక్షల 25 వేల 546 ఓటర్లు వారి చిరునామాల్లో అందుబాటులో లేరని సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది.
Draft Voter List Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ముసాయిదాను సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. ముసాయిదా జాబితా, తదుపరి ప్రక్రియ గురించి వివరిస్తున్నారు. అంతకుముందు మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలతో సీఈవో సమావేశమయ్యారు. సమావేశం అనంతరం సీఈవో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఓటర్లతో ముసాయిదా జాబితా వెల్లడైంది. గత 2002 ఎస్ఐఆర్తో మ్యాపింగ్ కాని వారికి, సరైన వివరాలు ఇవ్వని ఓటర్లకు నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుత జాబితా ప్రకారం తెలంగాణలో 3 కోట్ల 38 లక్షల 26 వేల 448 ఓటర్లు ఉండగా, ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియలో 78.30 శాతం మంది మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇచ్చారు. మిగతా 73 లక్షల 39 వేల 234 ఓట్లను తొలగించి ముసాయిదా జాబితా సిద్ధం చేశారు. ఎన్యూమరేషన్ కాని ఓట్లలో 9 లక్షల 22 వేల 230 మంది మరణించిన వారే ఉన్నారు. మరో 11 లక్షల 25 వేల 546 ఓటర్లు వారి చిరునామాల్లో అందుబాటులో లేరని సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది.