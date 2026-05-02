దంచి కొడుతున్న ఎండలు - ద్రవరూప ఆహారమే మేలు: డాక్టర్ శ్రీదేవి - SUMMER PRECAUTIONS BY DR SRIDEVI

ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు - ద్రవరూప ఆహారమే మేలంటున్న డాక్టర్ శ్రీదేవి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Precautions To Take In Summer By Doctor Sridevi : ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం నుంచే భానుడు చెమటలు పట్టిస్తున్నాడు. బయటకు అడుగు పెడితే వేడి సెగలు. అలా అని ఇంట్లో ఉంటే ఉక్కపోత. ప్రస్తుత వేసవిలో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇక మధ్యాహ్నం తర్వాత పరిస్థితైతే మరింత దారుణంగా ఉంటుంది. బయటకు వెళితే తిరిగి క్షేమంగా ఇంటికి వస్తామా అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి. కొందరు వేడి కారణంగా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవుతుండగా మరికొందరు వడదెబ్బతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీరిలో చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులే ఎక్కువగా ఉన్నారు. అనేక మంది ఎండ వేడిమికి ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి జనం తాటిముంజలు, పుచ్చకాయలు, మజ్జిగ దుకాణాల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. ప్రస్తుత వాతావరణానికి అనుగుణంగా ద్రవరూపంలో ఉన్న ఆహారాన్ని అధిక మోతాదులో తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వడదెబ్బకు గురైన వారికి రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేసినట్లు డాక్టర్ శ్రీదేవి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎండ తీవ్రతకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మేలో, ఎండ వేడిమికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఒంగోలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల కమ్యునిటీ మెడిసిన్ HOD డాక్టర్ శ్రీదేవితో మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ ముఖాముఖి. 

PRECAUTIONS IN SUMMER BY DR SRIDEVI
PRECAUTIONS IN SUMMER
SUMMER SEASON PRECAUTIONS
వేసవిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
