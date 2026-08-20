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అయ్యో పాపం! ఎరక్కపోయి వచ్చి ఇరుక్కుపోయింది - శునకానికి విచిత్ర పరిస్థితి - ట్రాలీ కింద చిక్కుకున్న శునకం

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ట్రాలీ కింద చిక్కుకున్న శునకం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 2:37 PM IST

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Dog Stuck's Under Mini Van Trolley : 'ఎరక్కపోయి వచ్చింది - ఇరుక్కుపోయింది' అన్నట్లుగా ఓ శునకానికి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్-10లోని ఐపీఎస్ క్వార్టర్స్ పక్కన ఉన్న మైదానంలో బుధవారం రాత్రి ఓ శునకం ట్రాలీ కింద ఇరుక్కుపోయింది. ఎలా వెళ్లిందో? ఎందుకు వెళ్లిందో తెలీదు కానీ బయటకు వచ్చేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు. దీంతో రాత్రంతా అందులోనే నరకయాతన అనుభవించింది. 

శునకం పరిస్థితిని చూసిన ట్రాలీ డ్రైవర్ వెంటనే దాన్ని బయటకు తీసేందుకు పలు విధాలుగా ప్రయత్నించాడు. అయినా కూడా ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు జీహెచ్‌ఎంసీ డాగ్స్ స్క్వాడ్‌కు సమాచారం అందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ అధికారులు స్పందించలేదని ట్రాలీ డ్రైవర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న మూగజీవిని కనీసం మానవతా దృక్పథంతోనైనా రక్షించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి శునకాన్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసి ప్రాణాలు కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

Dog Stuck's Under Mini Van Trolley : 'ఎరక్కపోయి వచ్చింది - ఇరుక్కుపోయింది' అన్నట్లుగా ఓ శునకానికి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్-10లోని ఐపీఎస్ క్వార్టర్స్ పక్కన ఉన్న మైదానంలో బుధవారం రాత్రి ఓ శునకం ట్రాలీ కింద ఇరుక్కుపోయింది. ఎలా వెళ్లిందో? ఎందుకు వెళ్లిందో తెలీదు కానీ బయటకు వచ్చేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు. దీంతో రాత్రంతా అందులోనే నరకయాతన అనుభవించింది. 

శునకం పరిస్థితిని చూసిన ట్రాలీ డ్రైవర్ వెంటనే దాన్ని బయటకు తీసేందుకు పలు విధాలుగా ప్రయత్నించాడు. అయినా కూడా ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు జీహెచ్‌ఎంసీ డాగ్స్ స్క్వాడ్‌కు సమాచారం అందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ అధికారులు స్పందించలేదని ట్రాలీ డ్రైవర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న మూగజీవిని కనీసం మానవతా దృక్పథంతోనైనా రక్షించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి శునకాన్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసి ప్రాణాలు కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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DOG STUCKS UNDER MINI VAN TROLLEY
DOG TRAPPED UNDER TRUCK TROLLEY
DOG STUCKS UNDER TROLLEY IN HYD
ట్రాలీ కింద చిక్కుకున్న శునకం
DOG STUCKS UNDER AUTO TROLLEY

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