కుక్కను జో కొట్టిన కోతి- ప్రేమగా ఆడుకుంటున్న శునకం, వానరం - DOG AND MONKEY PLAYING TOGETHER
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 5:24 PM IST
Dog and Monkey Playing Together In Markapuram District Video Viral: మార్కాపురం జిల్లా ఓ మంచి దృశ్యం స్థానికులను అలరించింది. సాధారణంగా కుక్క, కోతి రెండూ శత్రువులు. ఎక్కడైనా కుక్క కనిపిస్తే కోతి బెదిరిస్తుంది. కోతి కనిపిస్తే కుక్క అరుస్తుంది. అలాంటిది మండల కేంద్రమైన త్రిపురాంతకంలోని బ్రహ్మంగారి కాలనీలో మర్కటం, శునకం కలిసి శనివారం అరగంట పాటు పరస్పరం ప్రేమను ఒలకబోసుకున్నాయి. కుక్కను కోతి జో కొట్టడాన్ని స్థానికులు చూసి ముచ్చటపడి తమ సెల్ఫోన్లలో బంధించారు.
పొరపాటున ఎక్కడైనా ఎదుపడితే గొడవకు దిగే రెండు జంతువుల మధ్య ప్రేమ బంధం చూసి మొదట స్థానికులు ఆశ్చర్యపోయినట్లు తెలుపుతున్నారు. వాటి వాత్సల్యాన్ని వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టారు. ఇప్పుడవి చూపరులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కోతి (Monkey), కుక్క (Dog), ఉప్పు- నిప్పు లా ఉండాల్సిన వాటి మధ్య ఉన్న స్నేహ బంధానికి పలువురు ముగ్దులవుతున్నారు. అప్పడప్పుడూ ఇలాంటి సంఘటనలు సహజమే కదా.
