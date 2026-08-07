మాంటు టెస్ట్ ద్వారా హెచ్ఐవీ, క్షయ నిర్ధారణ - కాకినాడ డాక్టర్ పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - DR MURALIKRISHNA RESEARCH
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:06 PM IST
Kakinada Doctor Muralikrishna Research : హెచ్ఐవీ, క్షయ వ్యాధుల నిర్ధారణకు రకరకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటి కన్నా చౌకగా కేవలం ఒకే ఒక టెస్ట్ ద్వారా తీవ్రతను అంచనా వేయొచ్చు అని తన పరిశోధనలో కాకినాడకు చెందిన డాక్టర్ యనమదల మురళీకృష్ణ తేల్చారు. ఆ టెస్ట్ పేరే మాంటు. ఇందుకు సంబంధించిన అధ్యయనానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. ఖరీదైన సీడీ4, వైరల్ లోడ్ పరీక్షలు అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ఈ పరిశోధన ఎంతో ఉపయోగ పడతుందని డాక్టర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. పరిమిత వనరులతోనే రోగులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించే దిశగా ఈ అధ్యయనం శాస్త్రీయ ఆధారాన్ని అందించిందని వివరించారు." నేను 1997లో ఎమ్డీలో చేరిన తరువాత గర్భిణి స్త్రీలలో ఎంతమంది ఎయిడ్స్ బారిన పడ్డారు. అదే విషయం తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్వేను నిర్వహించింది. దానికి నేను ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరించాను. ఆ సర్వే చేస్తున్నప్పుడు 1000 మంది గర్భిణీ స్త్రీలలో 16 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధి సోకినట్లు తెలిసింది. దీంతో హెచ్ఐవీ వ్యాధి భారత దేశానికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారబోతుందన్నట్లు అప్పుడే గుర్తించాను" అని మురళీకృష్ణ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
Kakinada Doctor Muralikrishna Research : హెచ్ఐవీ, క్షయ వ్యాధుల నిర్ధారణకు రకరకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటి కన్నా చౌకగా కేవలం ఒకే ఒక టెస్ట్ ద్వారా తీవ్రతను అంచనా వేయొచ్చు అని తన పరిశోధనలో కాకినాడకు చెందిన డాక్టర్ యనమదల మురళీకృష్ణ తేల్చారు. ఆ టెస్ట్ పేరే మాంటు. ఇందుకు సంబంధించిన అధ్యయనానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. ఖరీదైన సీడీ4, వైరల్ లోడ్ పరీక్షలు అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ఈ పరిశోధన ఎంతో ఉపయోగ పడతుందని డాక్టర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. పరిమిత వనరులతోనే రోగులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించే దిశగా ఈ అధ్యయనం శాస్త్రీయ ఆధారాన్ని అందించిందని వివరించారు." నేను 1997లో ఎమ్డీలో చేరిన తరువాత గర్భిణి స్త్రీలలో ఎంతమంది ఎయిడ్స్ బారిన పడ్డారు. అదే విషయం తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్వేను నిర్వహించింది. దానికి నేను ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరించాను. ఆ సర్వే చేస్తున్నప్పుడు 1000 మంది గర్భిణీ స్త్రీలలో 16 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధి సోకినట్లు తెలిసింది. దీంతో హెచ్ఐవీ వ్యాధి భారత దేశానికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారబోతుందన్నట్లు అప్పుడే గుర్తించాను" అని మురళీకృష్ణ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.