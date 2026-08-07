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మాంటు టెస్ట్ ద్వారా హెచ్‌ఐవీ, క్షయ నిర్ధారణ - కాకినాడ డాక్టర్ పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - DR MURALIKRISHNA RESEARCH

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ఒక్క మాంటు టెస్ట్‌తోనే హెచ్‌ఐవీ - క్షయ తీవ్రత నిర్ధారణ - కాకినాడ డాక్టర్ పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 9:06 PM IST

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 Kakinada Doctor Muralikrishna Research : హెచ్‌ఐవీ, క్షయ వ్యాధుల నిర్ధారణకు రకరకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటి కన్నా చౌకగా కేవలం ఒకే ఒక టెస్ట్‌ ద్వారా తీవ్రతను అంచనా వేయొచ్చు అని తన పరిశోధనలో కాకినాడకు చెందిన డాక్టర్ యనమదల మురళీకృష్ణ తేల్చారు. ఆ టెస్ట్ పేరే మాంటు. ఇందుకు సంబంధించిన అధ్యయనానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. ఖరీదైన సీడీ4, వైరల్ లోడ్ పరీక్షలు అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ఈ పరిశోధన ఎంతో ఉపయోగ పడతుందని డాక్టర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. పరిమిత వనరులతోనే రోగులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించే దిశగా ఈ అధ్యయనం శాస్త్రీయ ఆధారాన్ని అందించిందని వివరించారు." నేను 1997లో ఎమ్​డీలో చేరిన తరువాత గర్భిణి స్త్రీలలో ఎంతమంది ఎయిడ్స్ బారిన పడ్డారు. అదే విషయం తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్వేను నిర్వహించింది. దానికి నేను ఇన్​ఛార్జ్​గా వ్యవహరించాను. ఆ సర్వే చేస్తున్నప్పుడు 1000 మంది గర్భిణీ స్త్రీలలో 16 మందికి ఎయిడ్స్​ వ్యాధి సోకినట్లు తెలిసింది. దీంతో హెచ్​ఐవీ వ్యాధి భారత దేశానికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారబోతుందన్నట్లు అప్పుడే గుర్తించాను" అని మురళీకృష్ణ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. 

 Kakinada Doctor Muralikrishna Research : హెచ్‌ఐవీ, క్షయ వ్యాధుల నిర్ధారణకు రకరకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటి కన్నా చౌకగా కేవలం ఒకే ఒక టెస్ట్‌ ద్వారా తీవ్రతను అంచనా వేయొచ్చు అని తన పరిశోధనలో కాకినాడకు చెందిన డాక్టర్ యనమదల మురళీకృష్ణ తేల్చారు. ఆ టెస్ట్ పేరే మాంటు. ఇందుకు సంబంధించిన అధ్యయనానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. ఖరీదైన సీడీ4, వైరల్ లోడ్ పరీక్షలు అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో ఈ పరిశోధన ఎంతో ఉపయోగ పడతుందని డాక్టర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. పరిమిత వనరులతోనే రోగులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించే దిశగా ఈ అధ్యయనం శాస్త్రీయ ఆధారాన్ని అందించిందని వివరించారు." నేను 1997లో ఎమ్​డీలో చేరిన తరువాత గర్భిణి స్త్రీలలో ఎంతమంది ఎయిడ్స్ బారిన పడ్డారు. అదే విషయం తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్వేను నిర్వహించింది. దానికి నేను ఇన్​ఛార్జ్​గా వ్యవహరించాను. ఆ సర్వే చేస్తున్నప్పుడు 1000 మంది గర్భిణీ స్త్రీలలో 16 మందికి ఎయిడ్స్​ వ్యాధి సోకినట్లు తెలిసింది. దీంతో హెచ్​ఐవీ వ్యాధి భారత దేశానికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారబోతుందన్నట్లు అప్పుడే గుర్తించాను" అని మురళీకృష్ణ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. 

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TAGGED:

CHEAP HIV SEVERITY TEST
CD4 ALTERNATIVE TEST
AFFORDABLE HIV TB DIAGNOSIS
DR MURALIKRISHNA RESEARCH
DOCTOR MURALIKRISHNA RESEARCH

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