LIVE : ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్టుకు నిరనసగా డీఎంకే కార్యకర్తల ఆందోళన - ప్రత్యక్షప్రసారం - కోయంబత్తూరులో ఆందోళనలు
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Published : August 4, 2026 at 12:14 PM IST
DMK Worker's Protest in Tamilnadu : సినీ నటి త్రిషపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసులో తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ను చెన్నై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారీ భద్రత నడుమ ఆయనను పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. చెన్నైలోని ఆయన నివాసం నుంచి అదుపులోకి తీసుకునే క్రమంలో డీఎంకే కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. డీఎంకే కార్యకర్తలను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారు. నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పలువురు తంజావూర్ పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు, తనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఖండించారు. పోలీసులు అరెస్ట్ను జోక్గా తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. దీనిపై తాను న్యాయపోరాటం చేస్తానని చెప్పారు. ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఆయన మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం ఈరోజు మధ్యాహ్నం విచారణ చేయనుంది. కాగా, ఉదయనిధి అరెస్టును ఖండిస్తూ, డీఎంకే కార్యకర్తలు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోయంబత్తూరులో డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
DMK Worker's Protest in Tamilnadu : సినీ నటి త్రిషపై అసభ్య వ్యాఖ్యల కేసులో తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ను చెన్నై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారీ భద్రత నడుమ ఆయనను పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. చెన్నైలోని ఆయన నివాసం నుంచి అదుపులోకి తీసుకునే క్రమంలో డీఎంకే కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. డీఎంకే కార్యకర్తలను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారు. నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పలువురు తంజావూర్ పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు, తనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఖండించారు. పోలీసులు అరెస్ట్ను జోక్గా తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. దీనిపై తాను న్యాయపోరాటం చేస్తానని చెప్పారు. ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఆయన మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం ఈరోజు మధ్యాహ్నం విచారణ చేయనుంది. కాగా, ఉదయనిధి అరెస్టును ఖండిస్తూ, డీఎంకే కార్యకర్తలు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోయంబత్తూరులో డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.