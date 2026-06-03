Live: కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్షప్రసారం - KARNATAKA CHIEF MINISTER LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 3:46 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 5:01 PM IST
DK Shivakumar sworn in as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ పగ్గాలు చేపట్టనున్నారు. కర్ణాటక కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈలోగా, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. మరోవైపు, జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బెంగళూరులోని లోక్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ముందే హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది.
డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో మంత్రుల జాబితా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
డీ.కె. శివకుమార్, ముఖ్యమంత్రి, జి. పరమేశ్వర్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
కేబినెట్ స్థాయి మంత్రులు: ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే
ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
DK Shivakumar sworn in as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ పగ్గాలు చేపట్టనున్నారు. కర్ణాటక కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈలోగా, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. మరోవైపు, జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బెంగళూరులోని లోక్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ముందే హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది.
డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో మంత్రుల జాబితా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
డీ.కె. శివకుమార్, ముఖ్యమంత్రి, జి. పరమేశ్వర్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
కేబినెట్ స్థాయి మంత్రులు: ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే
ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.