LIVE : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - D K SHIVAKUMAR OATH TAKING
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 3, 2026 at 4:02 PM IST
DK Shivakumar Sworn as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. లోక్ భవన్లో ఈ వేడుక జరుగుతోంది. డీకే శివకుమార్తో పాటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఇటీవల సిద్ధరామయ్య రాజీనామాతో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
DK Shivakumar Sworn as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. లోక్ భవన్లో ఈ వేడుక జరుగుతోంది. డీకే శివకుమార్తో పాటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఇటీవల సిద్ధరామయ్య రాజీనామాతో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.