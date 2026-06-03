ETV Bharat / Videos

LIVE : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - D K SHIVAKUMAR OATH TAKING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DK Shivakumar (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DK Shivakumar Sworn as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. లోక్​ భవన్​లో ఈ వేడుక జరుగుతోంది. డీకే శివకుమార్​తో పాటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్‌తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఇటీవల సిద్ధరామయ్య రాజీనామాతో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

 

DK Shivakumar Sworn as Karnataka Chief Minister : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. లోక్​ భవన్​లో ఈ వేడుక జరుగుతోంది. డీకే శివకుమార్​తో పాటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మంత్రుల జాబితాను ఖరారు చేసింది. డీకే శివకుమార్‌తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు జి. పరమేశ్వర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఎం.బి. పాటిల్, కె.జె. జార్జ్, కె.హెచ్. మునియప్ప, రామలింగారెడ్డి, సతీష్ జార్కిహోళి, యు.టి. ఖాదర్, కృష్ణ బైరే గౌడ, ప్రియాంక్ ఖర్గే, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య, శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్, బైరతి సురేష్, ఈశ్వర్ ఖండ్రే కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఇటీవల సిద్ధరామయ్య రాజీనామాతో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

DK SHIVAKUMAR
డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణ స్వీకారం
DK SHIVAKUMAR SWORN IN KARNATAKA
KARNATAKA CHIEF MINISTER LIVE
D K SHIVAKUMAR OATH TAKING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

KTR

LIVE : సోమాజిగూడలో కేటీఆర్ "Meet The Press" - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 3, 2026 at 10:46 AM IST
Pawan Kalyan Press Meet

LIVE : హైదరాబాద్​లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 2, 2026 at 4:32 PM IST
Telangana Formation Day celebrations

LIVE : పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 2, 2026 at 8:04 AM IST
CM Revanth Reddy Live From Kagaznagar Kumuram Bheem District

LIVE : కాగజ్​నగర్​ బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 1, 2026 at 7:52 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.