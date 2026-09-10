ETV Bharat / Videos

LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
District Collectors Conference Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రాష్ట్ర సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌, సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాల అమలు, తాగునీరు, గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ఏడో కలెక్టర్ల సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యల నివేదికతోనే ఈసారి సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. పాలనా యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేయటమే ప్రధాన అజెండాగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్లతో పాటు మంత్రులు, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు, ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీలు, వివిధ శాఖల విభాగాధిపతులతో 2 రోజుల పాటు కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. 

District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రాష్ట్ర సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌, సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాల అమలు, తాగునీరు, గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ఏడో కలెక్టర్ల సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యల నివేదికతోనే ఈసారి సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. పాలనా యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేయటమే ప్రధాన అజెండాగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్లతో పాటు మంత్రులు, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు, ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీలు, వివిధ శాఖల విభాగాధిపతులతో 2 రోజుల పాటు కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTORS CONFERENCE LIVE
AP COLLECTORS CONFERENCE LIVE
DISTRICT COLLECTORS MEETING
CM CHANDRABABU LIVE
DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu in Jayaho BC Massive Public Meeting LIVE

LIVE: నర్సీపట్నంలో 'జయహో బీసీ' సభలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 9, 2026 at 5:35 PM IST
CM Chandrababu Konaseema Tour

Live: కోనసీమ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 9, 2026 at 11:51 AM IST
Teachers Day Program at Vijayawada

Live: విజయవాడలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 5, 2026 at 3:16 PM IST
CM Chandrababu to Perform Jala Harathi at payakaraopeta

Live: అనకాపల్లిలో గోదారమ్మకు సీఎం చంద్రబాబు జలహారతి - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 2, 2026 at 3:18 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.