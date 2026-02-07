మేం డబ్బులు పంచుతుంటే వీడియో తీస్తారా? - పాత్రికేయులపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల దాడి - TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
Published : February 7, 2026 at 8:56 PM IST
Distribution Of Money For Election At Kodada : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పురపాలిక ఎన్నికలకు యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులు నువ్వా నేనా అనే విధంగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే వారంతా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. దీనికోసం ప్రజలను తాయిలాలతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఈ తాయిలాల పంపిణీ రహస్యంగా రాత్రులు చేసే వారు. అయితే నేడు ఈ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. బరిలో నిలిచిన నాయకులకు సంబంధించిన వ్యక్తులు బహిరంగంగానే పంపకాలు జరుపుతున్నారు. ఇదే తరహాలో సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలోని 7వ వార్డు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు నగదును పంపిణీ చేశారు. అయితే ఈ దృశ్యాలను పాత్రికేయులు వీడియోలు తీశారు. దీంతో ఈ వీడియో తీసిన పాత్రికేయులపై కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అనుచరులు మూకుమ్మడి దాడికి దిగారు. అతడి సెల్ఫోన్లు లాక్కొని వీడియోలు తొలగించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అనుచరుల దాడిని జర్నలిస్టు సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.
