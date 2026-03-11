ETV Bharat / Videos

LIVE : వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - VELUGUMATLA PATTAS DISTRIBUTION

Velugumatla Pattas Distribution Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 4:24 PM IST

Velugumatla Pattas Distribution Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ఖమ్మం వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూముల వ్యవహారంలో నిర్వాసితులకు ఎట్టకేలకు సర్కారు తీపి కబురు అందించింది. బాధితుల్లో అర్హులైన నిరుపేదలకు ఇళ్లస్థలాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. సర్వే ద్వారా 412 మందిని అర్హులుగా గుర్తించిన అధికారులు వారికి ఇవాళ ఖమ్మం కలెక్టరేట్‌లో మంత్రుల చేతుల మీదుగా ఇళ్ల స్థలం, పట్టాలు అందించనున్నారు. తమ పోరాటం ఫలించి న్యాయం జరుగుతుందని భూదాన్ బాధితులు హర్షంవ్యక్తం చేస్తున్నారు. దశాబ్దం క్రితం ఇళ్లు నిర్మించుకున్నప్పటికీ నకిలీ పట్టాలు చెల్లవంటూ గత నెల 24న అధికారులు ఇళ్లను కూల్చివేశారు. 147,148,149 సర్వేనెంబర్లలోని 31 ఎకరాల భూదాన్‌ భూమి ఆక్రమణలో ఉందని గుర్తించిన యంత్రాంగం దీని విలువ రూ. 250 కోట్లు ఉంటుందని తేల్చింది. పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకున్న బాధితులు వివిధ రూపాల్లో ఆందోళనలు చేశారు. ఖమ్మం అర్బన్ మండలం వెలుగుమట్ల రెవెన్యూ పరిధిలోని భూదాన్ భాముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకుని నిర్వాసితులైన వారిలో అసలైన నిరుపేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందించాలని సర్కారు నిర్ణయం తీసుకుంది.

TAGGED:

TELANGANA BHOODAN LIVE
BHOODAN ISSUE KHAMMAM
భూదాన్ బాధితులకు​ పట్టా పంపిణీ
VELUGU MATLA BHOODAN LIVE
VELUGUMATLA PATTAS DISTRIBUTION

