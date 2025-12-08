ETV Bharat / Videos

LIVE : వందేమాతరంపై లోక్‌సభలో చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS 2025

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Discussion on Vande Mataram in Lok Sabha : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల వేళ సోమవారం లోక్‌సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ జరుగుతోంది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రారంభించారు. ఈ అంశంపై సభను ఉద్దేశించి ఆయన సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక చర్చను ముగించే ప్రసంగాన్ని రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ చేస్తారు. వందేమాతరంపై లోక్‌సభలో చర్చ కోసం మొత్తం 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. ఇందులో 3 గంటల సమయాన్ని అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమికి కేటాయించడం గమనార్హం. లోక్‌సభలో ప్రత్యేక చర్చ సందర్భంగా వందేమాతరంతో ముడిపడిన కీలకమైన చారిత్రక విశేషాలు ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వందేమాతరంపై లోక్‌సభలో జరిగే ప్రత్యేక చర్చలో కాంగ్రెస్ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగిస్తారు. ఈ జాబితాలో గౌరవ్ గొగోయ్ (విపక్ష ఉపనేత), ప్రియాంకాగాంధీ, బిమల్ అకోయిజం, దీపేందర్ హుడా, ప్రశాంత్ పదోల్, ప్రణితి షిండే, చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, జ్యోత్స్న మహంత్ ఉన్నారు.

TAGGED:

VANDE MATARAM DISCUSSION IN LS
LOK SABHA SESSION
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం
LOK SABHA SESSIONS 2025

