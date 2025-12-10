LIVE : లోక్సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS LIVE
Published : December 10, 2025 at 11:01 AM IST
Lok Sabha Sessions 2025 Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ లోక్సభలో జాతీయ గేయంపై చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్నికల సంస్కరణలపై కూడా చర్చ సాగుతోంది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను ఏర్పాటు చేశారు. పది రోజుల పాటు వందేమాతరం గేయంపై చర్చ సాగనుంది. మంగళవారం లోక్సభలో వాడీవేడీగా అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ జరిగింది. ఓటు చోరీ అంశంపై లోక్సభ విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. సోమవారం కూడా లోక్సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
