ETV Bharat / Videos

LIVE : లోక్​సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOK SABHA SESSIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lok Sabha Sessions 2025 Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ లోక్​సభలో జాతీయ గేయంపై చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్నికల సంస్కరణలపై కూడా చర్చ సాగుతోంది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను ఏర్పాటు చేశారు. పది రోజుల పాటు వందేమాతరం గేయంపై చర్చ సాగనుంది. మంగళవారం లోక్​సభలో వాడీవేడీగా అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ జరిగింది. ఓటు చోరీ అంశంపై లోక్​సభ విపక్షనేత రాహుల్​ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్​ చేస్తున్నాయి. సోమవారం కూడా లోక్​సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్​ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్​సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్​డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్​సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Lok Sabha Sessions 2025 Live : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ లోక్​సభలో జాతీయ గేయంపై చర్చ జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్నికల సంస్కరణలపై కూడా చర్చ సాగుతోంది. వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈ చర్చను ఏర్పాటు చేశారు. పది రోజుల పాటు వందేమాతరం గేయంపై చర్చ సాగనుంది. మంగళవారం లోక్​సభలో వాడీవేడీగా అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ జరిగింది. ఓటు చోరీ అంశంపై లోక్​సభ విపక్షనేత రాహుల్​ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. దిల్లీ కాలుష్యంపై చర్చ జరగాలని విపక్షాలు డిమాండ్​ చేస్తున్నాయి. సోమవారం కూడా లోక్​సభలో జాతీయ గేయం వందేమాతరంపై ప్రత్యేక చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్​ తరఫున 8 మంది ఎంపీలు ప్రసంగించారు. అనంతరం లోక్​సభను నేటికి వాయిదా వేశారు. ఈ వందేమాతరంపై చర్చలో ఎన్​డీఏకి 3 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతోంది. తాజాగా జరుగుతున్న లోక్​సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA SESSIONS 2025 LIVE
LOK SABHA WINTER SESSION
LOK SABHA WINTER SESSION LIVE
లోక్​సభ శీతాకాల సమావేశాలు
LOK SABHA SESSIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

New Google for Startups at T-Hub Live

LIVE : టీహబ్​లో స్టార్టప్​ల కోసం న్యూగూగుల్​ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

December 10, 2025 at 11:43 AM IST
RAJYA SABHA SESSION LIVE

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:20 AM IST
TG Global summit Drone Laser Show Live

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 - డ్రోన్​ లేజర్​ షో

December 9, 2025 at 8:43 PM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 9, 2025 at 11:03 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.