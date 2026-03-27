LIVE: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధ్వజారోహణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DHWAJAROHANAM AT KODANDARAMA TEMPLE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:06 AM IST
Dhwajarohanam Ceremony Vontimitta Kodanda RamaTemple LIVE: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే శ్రీరాముని దర్శనానికి భక్తుల బారులు తీరారు. శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టను శ్రీరామచంద్రమూర్తి నడయాడిన పుణ్యస్థలిగా చెబుతారు. ఈ కోదండ రామాలయంలో ఏకశిలలో కొలువైన సీతారామలక్ష్మణమూర్తులను జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించాడన్నది పురాణ కథనం. ఇది అతి పురాతన దేవాలయం. సీతారామలక్ష్మణమూర్తుల చెంత హనుమంతుడు ఉండటం సాధారణం. కానీ ఒంటిమిట్ట రామాలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం లేదు. శ్రీరాముడికి పవనసుతుడు పరిచయం కాకమునుపే ఇక్కడ పర్యటించాడని, అందువల్లే మారుతి లేడని జనపదులు చెబుతారు. శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో దండకారణ్యంలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో పర్యటించాడు. ఆయన పాదస్పర్శతో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని ప్రతీతి. ప్రస్తుతం ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ధ్వజారోహణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
