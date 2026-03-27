ETV Bharat / Videos

LIVE: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధ్వజారోహణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DHWAJAROHANAM AT KODANDARAMA TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Vontimitta Kodanda Rama Swamy Kalyanam LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:44 AM IST

|

Updated : March 27, 2026 at 10:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dhwajarohanam Ceremony Vontimitta Kodanda RamaTemple LIVE: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే శ్రీరాముని దర్శనానికి భక్తుల బారులు తీరారు. శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టను శ్రీరామచంద్రమూర్తి నడయాడిన పుణ్యస్థలిగా చెబుతారు. ఈ కోదండ రామాలయంలో ఏకశిలలో కొలువైన సీతారామలక్ష్మణమూర్తులను జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించాడన్నది పురాణ కథనం. ఇది అతి పురాతన దేవాలయం. సీతారామలక్ష్మణమూర్తుల చెంత హనుమంతుడు ఉండటం సాధారణం. కానీ ఒంటిమిట్ట రామాలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం లేదు. శ్రీరాముడికి పవనసుతుడు పరిచయం కాకమునుపే ఇక్కడ పర్యటించాడని, అందువల్లే మారుతి లేడని జనపదులు చెబుతారు. శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో దండకారణ్యంలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో పర్యటించాడు. ఆయన పాదస్పర్శతో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని ప్రతీతి. ప్రస్తుతం ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ధ్వజారోహణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Dhwajarohanam Ceremony Vontimitta Kodanda RamaTemple LIVE: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే శ్రీరాముని దర్శనానికి భక్తుల బారులు తీరారు. శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టను శ్రీరామచంద్రమూర్తి నడయాడిన పుణ్యస్థలిగా చెబుతారు. ఈ కోదండ రామాలయంలో ఏకశిలలో కొలువైన సీతారామలక్ష్మణమూర్తులను జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించాడన్నది పురాణ కథనం. ఇది అతి పురాతన దేవాలయం. సీతారామలక్ష్మణమూర్తుల చెంత హనుమంతుడు ఉండటం సాధారణం. కానీ ఒంటిమిట్ట రామాలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం లేదు. శ్రీరాముడికి పవనసుతుడు పరిచయం కాకమునుపే ఇక్కడ పర్యటించాడని, అందువల్లే మారుతి లేడని జనపదులు చెబుతారు. శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో దండకారణ్యంలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో పర్యటించాడు. ఆయన పాదస్పర్శతో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని ప్రతీతి. ప్రస్తుతం ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ధ్వజారోహణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : March 27, 2026 at 10:06 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SITA RAMA KALYANAM
SRIRAMA NAVAMI 2026
VONTIMITTA TEMPLE LIVE
ధ్వజారోహణ లైవ్​
DHWAJAROHANAM AT KODANDARAMA TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Papam Pratap Movie Team Press Meet

LIVE: పాపం ప్రతాప్​ మూవీ టీం ప్రెస్​మీట్- ప్రత్యక్ష ప్రసారం​

March 26, 2026 at 11:35 AM IST
Lok Sabha Session LIVE

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 25, 2026 at 11:02 AM IST
Parliament Budget Session Rajya Sabha Live

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 25, 2026 at 11:01 AM IST
Lok Sabha Budget Session Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 24, 2026 at 11:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.