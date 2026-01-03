LIVE : డీజీపీ శివధర్రెడ్డి ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DGP SHIVADHAR REDDY PRESSMEET LIVE
Published : January 3, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 3:46 PM IST
DGP shivadhar reddy PressMeet Live : మావోయిస్టు పార్టీకి ఊహించని షాక్ తగిలింది. తెలంగాణ డీజీపీ ఎదుట మావోయిస్టు అగ్రనేత బర్సే దేవా లొంగిపోయారు. బర్సే దేవా వెంట మరో 15 మంది ఉన్నారు. ప్రస్తుతం గెరిల్లా లిబరేషన్ ఆర్మీ చీఫ్గా పని చేస్తున్న దేవా హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ తర్వాత మావోయిస్టు పార్టీలో కీలకంగా వ్యవహారించారు. సాయుధ బలగాల వ్యవహారాలు చూస్తున్నారు. గురువారం తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు నుంచి బర్సె దేవా బృందాన్ని పోలీసులు హైదరబాద్కు తీసుకొచ్చారు. డీజీపీ శివధర్రెడ్డి ఇవాళ మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్తో ఇప్పటికే మావోయిస్టు పార్టీ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. వందల మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా, అనేక మంది నక్సల్స్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయి, జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోతున్నారు. దీంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మావోయిస్టు పార్టీ గట్టి ఎదురుదెబ్బలనే తింటూ వస్తుంది. కీలకమైన అగ్రనేతలు చనిపోవడం, లొంగిపోవడంతో ఇక ఉద్యమాన్ని కొనసాగించలేమన్న తీరులో మావోయిస్టులు ఉన్నారు. హిడ్మా, గణేశ్ వంటి మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేతలు మరణించారు. తాజాగా మరోసారి బర్సే లొంగుబాటుతో మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. తాజాగా మీడియా సమావేశంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి వివరాలను వెల్లడిస్తున్నారు.
