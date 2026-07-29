గురుపూర్ణిమ : సాయిబాబా ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు - గురు పూర్ణిమ పర్వదినం భక్తుల పూజలు
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Published : July 29, 2026 at 10:33 AM IST
Devotees rituals on Guru Purnima : గురువును పూజించే రోజునే గురుపూర్ణిమ అంటారు. అంతేకాకుండా గురువులకే గురువైన వ్యాసుడు ఈ రోజునే కృష్ణద్వైపాయనుడిగా జన్మించాడు. సప్తర్షులకు గురు పౌర్ణమిరోజే శివుడు జ్ఞానం బోధించాడు. ఈ రోజునే శిష్యులకు దత్తాత్రేయుడు జ్ఞానబోధ చేశాడు. బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన తర్వాత గురు పౌర్ణమి రోజే తొలిబోధ చేశాడు. అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం వైపు నడిపించి, మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసే వారినే గురువు అంటారు. గు అంటే అంధకారం, రువు అంటే నశింపజేయడం అని అర్థం. మన సంస్కృతిలో తల్లిదండ్రుల తరువాత గురువుకు విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. గురువు అంటే త్రిమూర్తులు కలగలిసిన స్వరూపం. గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానం అని పెద్దలు చెబుతారు. ఇవాళ గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తులు సాయిబాబా ఆలయాలకు వేకువజాము నుంచే ఆలయాలకు పోటెత్తారు. ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తులతో రద్దీ నెలకొంది. షిర్డీలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడి సాయిబాబా ఆలయానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు.
తొట్టెలు - బోనాల ఉత్సవాల్లో ఇవే ప్రధాన ఆకర్షణ
Devotees rituals on Guru Purnima : గురువును పూజించే రోజునే గురుపూర్ణిమ అంటారు. అంతేకాకుండా గురువులకే గురువైన వ్యాసుడు ఈ రోజునే కృష్ణద్వైపాయనుడిగా జన్మించాడు. సప్తర్షులకు గురు పౌర్ణమిరోజే శివుడు జ్ఞానం బోధించాడు. ఈ రోజునే శిష్యులకు దత్తాత్రేయుడు జ్ఞానబోధ చేశాడు. బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన తర్వాత గురు పౌర్ణమి రోజే తొలిబోధ చేశాడు. అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం వైపు నడిపించి, మంచిచెడుల విచక్షణను తెలియజేసే వారినే గురువు అంటారు. గు అంటే అంధకారం, రువు అంటే నశింపజేయడం అని అర్థం. మన సంస్కృతిలో తల్లిదండ్రుల తరువాత గురువుకు విశిష్ట స్థానం ఉంటుంది. గురువు అంటే త్రిమూర్తులు కలగలిసిన స్వరూపం. గురుపూర్ణమ రోజు గురుపూజ త్రిమూర్తుల సేవకు సమానం అని పెద్దలు చెబుతారు. ఇవాళ గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తులు సాయిబాబా ఆలయాలకు వేకువజాము నుంచే ఆలయాలకు పోటెత్తారు. ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తులతో రద్దీ నెలకొంది. షిర్డీలో ఘనంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడి సాయిబాబా ఆలయానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు.
తొట్టెలు - బోనాల ఉత్సవాల్లో ఇవే ప్రధాన ఆకర్షణ