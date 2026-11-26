LIVE: శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ - పాల్గొన్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 1:59 PM IST
Devotee Presents 121 kg of Gold To TTD Presence of CM Chandrababu Live: తిరుమల శ్రీవారికి ఓ భక్తుడు భారీ విరాళం సమర్పించారు. చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్దమాన్ జైన్ 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించిన పత్రాలను సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి అందజేశారు. ఆభరణాలను ట్రంకు పెట్టెల్లో శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. వర్ధమాన్జైన్ 2025 జనవరి 19న స్వామి వారికి రూ.6 కోట్లు, మే 16న ఎలక్ట్రిక్ బస్సును ఆయన విరాళంగా అందజేశారు.
తాజాగా ఇచ్చిన 121 కిలోల ఆభరణాల్లో 47 రకాలు ఉన్నాయి. వీటి విలువ సుమారు రూ.206 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. శ్రీవారు నిత్యం సుమారు 120 కిలోల మేర ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో 121 కిలోల బంగారు నగలను భక్తుడు సమర్పించారు. శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Devotee Presents 121 kg of Gold To TTD Presence of CM Chandrababu Live: తిరుమల శ్రీవారికి ఓ భక్తుడు భారీ విరాళం సమర్పించారు. చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్దమాన్ జైన్ 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించిన పత్రాలను సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి అందజేశారు. ఆభరణాలను ట్రంకు పెట్టెల్లో శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. వర్ధమాన్జైన్ 2025 జనవరి 19న స్వామి వారికి రూ.6 కోట్లు, మే 16న ఎలక్ట్రిక్ బస్సును ఆయన విరాళంగా అందజేశారు.
తాజాగా ఇచ్చిన 121 కిలోల ఆభరణాల్లో 47 రకాలు ఉన్నాయి. వీటి విలువ సుమారు రూ.206 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. శ్రీవారు నిత్యం సుమారు 120 కిలోల మేర ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో 121 కిలోల బంగారు నగలను భక్తుడు సమర్పించారు. శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాల సమర్పణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.