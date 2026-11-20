దుర్గమ్మకు రూ.47 లక్షల విలువైన స్వర్ణాభరణాలు - మంగళ సూత్రాలు, హారాలు బహూకరణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:09 PM IST
Devotee Offers Gold Ornaments to Durgamma : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ వారికి భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో విలువైన స్వర్ణాభరణాలను కానుకగా సమర్పించారు. అమ్మవారి ఆలయానికి గ్యాస్ సరఫరా చేసే ఇండియన్ గ్యాస్ డీలర్ చిరుమామిళ్ల గిరిజా శంకర వరప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అమ్మవారికి కానుకలు సమర్పించారు.
సుమారు రూ. 47.05 లక్షల విలువ చేసే 294 గ్రాముల బరువున్న మంగళ సూత్రాలు, మాత కాసుల హారాన్ని ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణకు అందజేశారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు ఆభరణాలను స్వీకరించి దాతలకు రశీదు ఇచ్చారు. అనంతరం దాతల కుటుంబానికి అమ్మవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. దర్శనానంతరం వేదపండితులు ఆశీర్వచనంతో పాటు అమ్మవారి చిత్రపటం, శేషవస్త్రం, లడ్డూ ప్రసాదాలను అందజేసి, వారిని ఘనంగా సత్కరించారు. అమ్మవారిపై భక్తితో భక్తులు నిత్యం బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో పాటు ఆలయ అవసరాలకు తగిన వస్తువులను విరాళంగా అందిస్తారు.
Devotee Offers Gold Ornaments to Durgamma : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ వారికి భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో విలువైన స్వర్ణాభరణాలను కానుకగా సమర్పించారు. అమ్మవారి ఆలయానికి గ్యాస్ సరఫరా చేసే ఇండియన్ గ్యాస్ డీలర్ చిరుమామిళ్ల గిరిజా శంకర వరప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అమ్మవారికి కానుకలు సమర్పించారు.
సుమారు రూ. 47.05 లక్షల విలువ చేసే 294 గ్రాముల బరువున్న మంగళ సూత్రాలు, మాత కాసుల హారాన్ని ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణకు అందజేశారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు ఆభరణాలను స్వీకరించి దాతలకు రశీదు ఇచ్చారు. అనంతరం దాతల కుటుంబానికి అమ్మవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. దర్శనానంతరం వేదపండితులు ఆశీర్వచనంతో పాటు అమ్మవారి చిత్రపటం, శేషవస్త్రం, లడ్డూ ప్రసాదాలను అందజేసి, వారిని ఘనంగా సత్కరించారు. అమ్మవారిపై భక్తితో భక్తులు నిత్యం బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో పాటు ఆలయ అవసరాలకు తగిన వస్తువులను విరాళంగా అందిస్తారు.