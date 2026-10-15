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విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు రూ.75 లక్షల విలువైన స్వర్ణ కిరీటం కానుక

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విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు రూ.75 లక్షల విలువైన స్వర్ణ కిరీటం కానుక (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 2:50 PM IST

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Devotee Family Donates Gold Crown To Kanakadurga : విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారిపై తమకున్న అపారమైన భక్తిని చాటుకుంటూ శ్రీకాకుళం పట్టణానికి చెందిన ఒక కుటుంబం విశేష కానుకను సమర్పించింది. కూర్మినాయుడు, పద్మావతమ్మ దంపతుల కుమారుడు దుర్గా శ్రీనివాస్ ఉదయం అమ్మవారిని దర్శించుకుని సుమారు రూ. 75 లక్షల విలువైన దివ్య స్వర్ణ కిరీటాన్ని భక్తిప్రపత్తులతో ఆలయ ఈవో శీనానాయక్‌కు అందజేశారు. ఎరుపు, నీలం, తెలుపు, పచ్చ రాళ్లు పొదిగిన నవరత్న కిరాటాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. 494 గ్రాముల బంగారంతో ఈ కిరీటాన్ని రూపొందించారు. జగన్మాత దయవల్లే ఈ కానుకను అమ్మవారికి సమర్పించుకోగలిగామని ఈ శరన్నవరాత్రుల రోజున అమ్మవారికి స్వర్ణ కిరీటం బహూకరించే అవకాశం రావడం తమకు దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని దాతలు అన్నారు. 

కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు  వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ అలంకారాల్లో దర్శనమిస్తున్న దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వస్తున్నారు.

Devotee Family Donates Gold Crown To Kanakadurga : విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారిపై తమకున్న అపారమైన భక్తిని చాటుకుంటూ శ్రీకాకుళం పట్టణానికి చెందిన ఒక కుటుంబం విశేష కానుకను సమర్పించింది. కూర్మినాయుడు, పద్మావతమ్మ దంపతుల కుమారుడు దుర్గా శ్రీనివాస్ ఉదయం అమ్మవారిని దర్శించుకుని సుమారు రూ. 75 లక్షల విలువైన దివ్య స్వర్ణ కిరీటాన్ని భక్తిప్రపత్తులతో ఆలయ ఈవో శీనానాయక్‌కు అందజేశారు. ఎరుపు, నీలం, తెలుపు, పచ్చ రాళ్లు పొదిగిన నవరత్న కిరాటాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. 494 గ్రాముల బంగారంతో ఈ కిరీటాన్ని రూపొందించారు. జగన్మాత దయవల్లే ఈ కానుకను అమ్మవారికి సమర్పించుకోగలిగామని ఈ శరన్నవరాత్రుల రోజున అమ్మవారికి స్వర్ణ కిరీటం బహూకరించే అవకాశం రావడం తమకు దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని దాతలు అన్నారు. 

కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు  వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ అలంకారాల్లో దర్శనమిస్తున్న దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వస్తున్నారు.

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TAGGED:

VIJAYAWADA DASARA DONATION
SHARANNAVARATRI OFFERING
494G GOLD CROWN
KANAKA DURGA TEMPLE
KANAKA DURGA GOLD CROWN

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