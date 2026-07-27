ఎల్నినో ప్రభావం - ఇసుక తిన్నెలను తలపిస్తున్న గోదావరి - NO FLOOD WATER IN GODAVARI
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:25 PM IST
No Flood Water In Godavari Konaseema : వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవడం లేదు. సాధారణంగా జూన్ నెల చివరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు వరదల సీజన్ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గోదావరి నది ఎర్రటి వరద నీటితో కలకలాడుతూ నిండుగా ప్రవహిస్తుండేది. అలాంటిది తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో గోదావరిలో వరద నీరు లేక జలకళ తప్పి ఈ నది వెలవెలబోతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్కు దిగువన ఉన్న కోనసీమలోని వశిష్ట, వైనతీయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, గోదావరి నది పాయలు జలకళ తప్పి ఇసుక తిన్నెలతో వెలవెలబోతున్నాయి. అలాగే ఈ ప్రభావం రైతులపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఎల్నినో వల్ల రుతుపవనాలు బలహీనపడి వర్షాలు తగ్గడంతో ఖరీఫ్ పంటలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతోంది. రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. కోనసీమలో జలకళ తప్పిన గోదావరి నది పాయల దృశ్యాలను డ్రోన్ కెమెరాతో చిత్రీకరించారు.
No Flood Water In Godavari Konaseema : వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవడం లేదు. సాధారణంగా జూన్ నెల చివరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు వరదల సీజన్ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గోదావరి నది ఎర్రటి వరద నీటితో కలకలాడుతూ నిండుగా ప్రవహిస్తుండేది. అలాంటిది తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో గోదావరిలో వరద నీరు లేక జలకళ తప్పి ఈ నది వెలవెలబోతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్కు దిగువన ఉన్న కోనసీమలోని వశిష్ట, వైనతీయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, గోదావరి నది పాయలు జలకళ తప్పి ఇసుక తిన్నెలతో వెలవెలబోతున్నాయి. అలాగే ఈ ప్రభావం రైతులపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఎల్నినో వల్ల రుతుపవనాలు బలహీనపడి వర్షాలు తగ్గడంతో ఖరీఫ్ పంటలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతోంది. రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. కోనసీమలో జలకళ తప్పిన గోదావరి నది పాయల దృశ్యాలను డ్రోన్ కెమెరాతో చిత్రీకరించారు.