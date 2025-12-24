LIVE : గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటంలో పర్యటిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - DEPUTY CM PAWAN KALYAN LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 11:04 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Live : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పర్యటిస్తున్నారు. 2022 మార్చి 14న జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థులు తమ భూములు ఇచ్చారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారిపై కక్షగట్టారు. చిన్న గ్రామంలో 100 అడుగుల మేర రోడ్డు విస్తరించాలంటూ జనసేన సానుభూతిపరుల ఇళ్లు, ప్రహారీలు కూల్చివేశారు. 2022 నవంబర్ 4న జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనమైంది. అనంతరం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ నవంబర్ 5వ తేదీన ఇప్పటం గ్రామాన్ని సందర్శించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. పవన్ ఇప్పటం వెళ్లిన సమయంలో బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన చేతులు పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది. "నీవు కూడా నా కుమారుడి లాంటి వాడివేనని" జరిగిన దుర్మార్గంపై న్యాయం చేయాలని ఆమె (బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ) కోరింది. చలించిపోయిన పవన్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ ఇప్పటం గ్రామానికి వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ మేరకు నేడు ఇప్పటం గ్రామానికి వెళ్లారు. పవన్ పర్యటన కోసం జనసేన పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లు చేశారు.
