ETV Bharat / Videos

LIVE : గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటంలో పర్యటిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - DEPUTY CM PAWAN KALYAN LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Deputy CM Pawan Kalyan Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:39 AM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Live : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పర్యటిస్తున్నారు. 2022 మార్చి 14న జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థులు తమ భూములు ఇచ్చారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారిపై కక్షగట్టారు. చిన్న గ్రామంలో 100 అడుగుల మేర రోడ్డు విస్తరించాలంటూ జనసేన సానుభూతిపరుల ఇళ్లు, ప్రహారీలు కూల్చివేశారు. 2022 నవంబర్ 4న జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనమైంది. అనంతరం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్‌ నవంబర్ 5వ తేదీన ఇప్పటం గ్రామాన్ని సందర్శించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. పవన్ ఇప్పటం వెళ్లిన సమయంలో బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన చేతులు పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది. "నీవు కూడా నా కుమారుడి లాంటి వాడివేనని" జరిగిన దుర్మార్గంపై న్యాయం చేయాలని ఆమె (బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ) కోరింది. చలించిపోయిన పవన్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ ఇప్పటం గ్రామానికి వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ మేరకు నేడు ఇప్పటం గ్రామానికి వెళ్లారు. పవన్ పర్యటన కోసం జనసేన పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లు చేశారు.

Deputy CM Pawan Kalyan Live : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ పర్యటిస్తున్నారు. 2022 మార్చి 14న జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థులు తమ భూములు ఇచ్చారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారిపై కక్షగట్టారు. చిన్న గ్రామంలో 100 అడుగుల మేర రోడ్డు విస్తరించాలంటూ జనసేన సానుభూతిపరుల ఇళ్లు, ప్రహారీలు కూల్చివేశారు. 2022 నవంబర్ 4న జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనమైంది. అనంతరం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్‌ నవంబర్ 5వ తేదీన ఇప్పటం గ్రామాన్ని సందర్శించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. పవన్ ఇప్పటం వెళ్లిన సమయంలో బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన చేతులు పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది. "నీవు కూడా నా కుమారుడి లాంటి వాడివేనని" జరిగిన దుర్మార్గంపై న్యాయం చేయాలని ఆమె (బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ) కోరింది. చలించిపోయిన పవన్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ ఇప్పటం గ్రామానికి వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ మేరకు నేడు ఇప్పటం గ్రామానికి వెళ్లారు. పవన్ పర్యటన కోసం జనసేన పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లు చేశారు.

Last Updated : December 24, 2025 at 11:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN VISITS IPPATAM VILLAGE
PAWAN KALYAN GUNTUR DISTRICT TOUR
PAWAN IPPATAM TOUR UPDATES
PAWAN KALYAN LIVE
DEPUTY CM PAWAN KALYAN LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Quantum Talk by CM Chandrababu Naidu LIVE

LIVE: టెక్ విద్యార్ధులతో సీఎం చంద్రబాబు 'క్వాంటమ్‌ టాక్'- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 23, 2025 at 9:58 AM IST
Janasena Position and Responsibility Meeting Live

LIVE : జనసేన 'పదవి - బాధ్యత' కార్యక్రమం - నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్‌

December 22, 2025 at 5:18 PM IST
CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE

LIVE: ‘స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 20, 2025 at 2:45 PM IST
CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE

LIVE : తాళ్లపాలెంలో సీఎం చంద్రబాబు- విద్యార్థులతో ముఖాముఖి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 20, 2025 at 12:53 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.